nous continuons à demander à ses créateurs

Nous continuons l’interview avec les créateurs de Essence d’honneur mortelle, Carlos Rubiales et Nuno Díaz. A cette occasion, ils répondent à des questions relatives au titre lui-même, ainsi qu’à sa mécanique jouable, son art ou son aspect stratégique.

Eh bien, avoir un univers si vaste, avec autant de possibilités, où Essence est cadré. À quel endroit et dans quel délai?

Carlos: Essence, a été créé dans le 2016, comme une histoire, l’art a commencé à être créé quelques années avantdans 2013, c’est quand j’ai rencontré Nuno, mais Essence, comme un jeu vidéo a commencé à se développer en 2016, et est, en fait, la fin de toute l’histoire de Honneur mortel. Il est situé dans le 2022, dans le monde, en 2021 il y a un événement, dans l’univers de Honneur mortel, qui sépare le monde réel du monde du jeu. Tout ce qui précède, l’Allemagne nazie, la Première Guerre mondiale, tout s’inscrit dans l’univers, mais avec une approche plus proche paranormal Ce qui s’est vraiment passé. Mais c’est en 2021, où un événement se produit qui change complètement l’univers. L’essence est localisée à partir de cet événement. Par contre, le jeu se développe sur une île, minuscule, qui sera connue tout au long du jeu où il se trouve, puisqu’il est basé sur un emplacement qui existe dans la réalité.

Nous nous concentrons maintenant davantage sur la tâche de Nuno. En ce qui concerne l’art du jeu, vous avez choisi des personnages 2D avec des personnages 3D. Cela a-t-il toujours été l’idée?

Nuno: Nous avons eu très peu de doutes à ce sujet. Quand Carlos m’a dit, la première chose qui m’est venue à l’esprit est que le jeu méritait d’avoir un art typique de romans gothiques. J’étais clair depuis le début, Carlos l’a aussi aimé et lors d’une série de tests, nous avons vu que ça avait l’air bien et cela a été confirmé là-bas. Nous préférons que l’animation soit complexe et, pas si parfaite qu’avec des personnages 3D, mais qu’elle ait l’immersion d’un roman graphique. Pour l’instant, considérant que nous représentons 30% de l’aspect graphique Ce que nous voulons réaliser, nous sommes sur la bonne voie.

Carlos: La première idée lors de la création Essence d’honneur mortelle, était de développer un jeu en défilement latéral, un beat ’em up, style Streets of Rage ou Battle Crashers, pour optimiser les ressources, car ce n’est qu’un mouvement de gauche à droite et tout est dessiné. Mais nous avons trouvé chercher un effet plus frappant, créant des scénarios 3D avec des personnages 2D.

Nuno: En fait, les éléments de la scène étaient également en 2D, comme les capsules dans lesquelles les agents étaient régénérés. Mais nous avons vu qu’ils perdaient de la qualité et cela nous est venu à l’esprit, pourquoi ne pas peindre les modèles 3D avec le même style? C’est peut-être plus de travail, mais gagne beaucoup. Après tout, ils sont textures uniques, car elles sont peintes à la main, et c’est quelque chose qui donne au jeu suffisamment de richesse. Vous devez garder à l’esprit que les indes, si nous ne faisons pas quelque chose qui nous distingue du reste, nous l’avons très compliqué.

Carlos: Notre objectif était toujours qu’une capture d’écran puisse passer par l’image d’un roman graphique. Nous utilisons une caméra avec un petit angle de vue, de sorte qu’il n’y a pas beaucoup d’effet 3D, puis nous peignons tout à la main avec la technique d’ombrage des cellules, dans laquelle les éléments 3D ont une bordure noire, comme les jeux Dragon Ball ou Borderlands, par exemple. La section graphique, bien qu’elle soit toujours à 30%, est quelque chose que j’aime beaucoup. De plus, depuis la partie action, tous le récit et les conversations ce seront des vignettes comme celles d’une bande dessinée.

Nuno: Une autre chose que nous avons toujours eue claire, c’est que, dans un jeu qui a commencé comme Hack and Slash et qui se tourne vers une aventure roguelite, le joueur ne pouvait pas se tenir debout pour lire les informations. Donc, comme l’information doit être oui ou oui, nous pensons à le faire différemment, nous avons trouvé un moyen plus visuel, à travers la bande dessinée, quelque chose que tout le monde comprend et qui est plus rapide.

Carlos: Ce mélange entre un gameplay généralement agressif d’une part et stratégique de l’autre, en plus du récit de style comique, est quelque chose que les gens apprécient. Notre intention est d’introduire plus, par exemple, lorsqu’un personnage ouvre une porte qui voit une vignette dans laquelle le personnage fait, l’idée est de chercher l’immersion pour donner l’impression de jouer un roman graphique sombre et gothique. En fait, dans les récompenses du Kickstarter, de 35 € seront envoyés numériquement les bandes dessinées qui sont dans le jeu et, de 120 €, sera envoyé en physique, la bande dessinée narrative des 8 personnages, qui raconte son histoire avant d’être un agent de Honneur mortel.

Cette histoire que vous me racontez, comment est-elle contrôlée dans une roguelite? Autrement dit, les jeux du genre sont généralement limités à montrer une cinématique à la fin du jeu. En revanche, dans Lethal Honor Essence, il se fond davantage dans le jeu lui-même.

Carlos: Ils existeront deux types de départ dans Honneur mortel. D’une part, le Agents perdus et les Agents principaux. Les deux sont jouables exactement les mêmes, vous démarrez le jeu, vous avancez le long de la carte, éliminant les boss, les ennemis, etc. Les Agents perdus Ils sont dans un endroit appelé La Cuna, il y a des milliers d’agents de ce typeen fait Les les mécènes, à partir de 25 €, peuvent en nommer un. Lorsque nous contrôlons une de ces personnes, leur fin sera de mourir, même si vous atteignez la fin du jeu, elles mourront. Nous obtiendrons des progrès, nous débloquerons de nouvelles armes, compétences, améliorerons les runes ou les reliques, disons que vous êtes en charge de la performance progrès secondaire, dont le but n’est pas d’avancer dans l’histoire, mais améliorer le reste des agents que nous contrôlerons plus tard. Mais en faisant une série de choses secrètes avec ces agents perdus, quelque chose que j’aimerais que les gens commentent dans les chats ou les forums, vous déverrouillez le Agent Noyau, les principaux.

Lorsque nous choisissons de jouer comme l’un de ces Agents principaux, contrairement aux précédents, ce qui va se passer est déjà scénarisé comme s’il s’agissait d’un roman. Les nœuds que vous traversez vont être variables, mais lorsque vous touchez, passez par l’un des récit, ce sera spécifique dudit agent, pas génériques comme ceux des perdus. Donc, quand nous terminons le jeu avec un Agent principal quelque chose de si important se produira qui changera le jeu à partir de ce moment-là, et à partir de ce moment, la zone qui a déverrouillé ledit agent, l’histoire, les changements qu’il a faits, sont ajoutés à tous les personnages. Par conséquent, les agents perdus peuvent désormais accéder à de nouvelles zones et à du contenu que l’agent principal a précédemment déverrouillé.

Nuno: Vous pouvez jouer avec un personnage, qui, après tout, est de la chair à canon, mais sert ensuite à débloquer assez éléments qui affectent le reste des jeux, et, par conséquent, à l’histoire principale.

Un autre aspect à discuter dans la roguelite est de savoir comment la mort est justifiée et, dans ce cas, en particulier celle des agents centraux.

Carlos: L’île du jeu, c’est très influencé par l’enfer, afin qu’elle soit plus proche de l’île que du monde réel. Un enfer, que dans l’univers Honneur mortel est très bien défini, avec ses propres caractéristiques, un lieu changeant, la volonté du peuple fait le changement environnant. Il est donc justifié que chaque jeu soit différent, car cet enfer modifie constamment votre espace physique. D’autre part, Les agents perdus meurent définitivement quand ils le font dans le jeu, mais le Les agents de base ne peuvent pas mourir avant d’avoir rempli leur mission. Ce ne sont pas des héros choisis parmi les milliers d’agents Le berceau, qui sera déjà découvert ce qui est dans le jeu, mais ce sont une série d’agents, qui par leurs actions parviennent à changer l’histoire, nous en avons choisi 8, mais ils auraient pu être ceux qu’ils avaient par la suite, par exemple.

Nuno: Pour l’expliquer un peu mieux, plus qu’une mort est une sorte de redémarrage, un redémarrage de ce personnage, qui devra recommencer depuis le début jusqu’à ce que nous choisissions les bonnes options. Non seulement avec la mort, nous pouvons échouer, mais le choix d’une option dans un événement narratif qui ne choisirait pas ce personnage peut également nous empêcher de terminer l’histoire.

D’un autre côté, dans le Kickstarter, vous pouvez voir comment le lien est mentionné, The Zone of Awakening, comment fonctionne cette zone? Parce qu’il semble que ce soit plus qu’un menu avant de commencer un jeu …

Carlos: Notre récit de base sera raconté en deux parties: avec le Agents principaux, et dans ce lien, qui est ce que vous débloquez après avoir terminé le prologue, La zone d’éveil. Ce HUB, a un protagoniste, qui est le Dr. Aida, le scientifique en chef du laboratoire. Tous les alliés que vous débloquerez seront là, les agents ne peuvent pas, car ils ne peuvent pas interagir avec eux, mais elle débloquera les agents, elle aura conversations Cela fera avancer l’histoire. Dans ce lien, non seulement le personnage est choisi et au moment où il partira, nous recevrons également missions et fera avancer le récit, non seulement de l’histoire, mais aussi de nombreux personnages secondaires.

Nous savons qu’en plus de la roguelite et de l’action, le jeu a des aspects stratégiques, cela signifie-t-il qu’en plus du combat, nous trouverons d’autres types de zones, comme des zones de décisions, tout simplement?

Carlos: Chaque zone aura un gameplay destinta. Certains consistent à passer d’un point «A» à un point «B», d’autres simplement des batailles et d’autres auront un événement narratif, que si, par exemple, vous avez peu de vie, vous en conviendrez car il leur est plus difficile de vous nuire. Actuellement, dans l’alpha, c’est un texte avec quelques options, mais dans l’objectif de 15 000 € nous nous sommes engagés sur ces événements, appelés incidents, ils vont être des bandes dessinées.

Ainsi, chaque zone va jouer de manière concrète, en tous avec une carte dans laquelle choisir nos mouvements, mais conditionnés par la mécanique de la région. Dans certains nous aurons origine et destin, dans un autre nous devrons faire un certain nombre de mouvements et, par exemple, dans un autre la vision sera limitée et nous ne verrons qu’un nœud au-delà, nous obligeant à jouer plus attentivement. Notre intention est que le joueur quitte l’action, s’arrête pour réfléchir à la prochaine étape à suivre.

Revenons un peu au récit. Avant la roguelite cherchait simplement à divertir, maintenant ils veulent aussi dire quelque chose, était-ce l’évolution naturelle du genre?

Carlos: Il y a des jeux comme The Binding of Isaac, qui sont simplement faits pour jouer, vous pouvez toujours jouer 3000 heures et vous ne vous fatiguez pas. Ce n’est pas notre objectif, nous ne voulons pas faire un jeu infini, si vous voulez continuer à jouer oui, mais ce n’est pas ce que nous recherchons. Nous voulons raconter une histoire, c’est environ 14-20 heures, selon les personnages que nous avons, et, si vous le souhaitez, vous aurez des milliers de choses à débloquer, des défis quotidiens et encore plus de choses qui peuvent vous aider à jouer, mais notre objectif principal est de raconter l’histoire.

Nuno: Je pense que cela vous donnera plus de richesse que vous en tant que joueur, contre la tendance habituelle de la roguelite, qui est de jeter vers l’infini, avez la possibilité de décider que vous voulez déjà changer de jeu. J’ai passé l’histoire et je ne veux plus continuer.

Carlos: Ici, par exemple, C’est une référence pour nous, en termes d’heures de jeu et de “mise au point”, Moonlighter, grand jeu espagnol, mais c’est un jeu qui veut vous donner X heures de jeu et quand vous l’avez terminé vous passez déjà à un autre. Au départ, parce que nous voulons simplement raconter une histoire, nous pensons aussi à faire un metroidvania, mais finalement nous avons opté pour la roguelite. Bien qu’il y aura également éléments du genre dans Essence, par exemple, une série de portes sera bloquée par quelque chose, quand avec l’agent principal vous obtenez l’objet avec lequel les ouvrir, tous les agents perdus pourront également l’utiliser et vous pourrez accéder à des zones que vous ne pouviez pas auparavant.

Eh bien, et en laissant de côté Essence. Vous m’avez dit que votre prochain jeu serait une aventure graphique d’horreur, que pouvez-vous m’en dire? Allez-vous continuer avec le même style graphique?

Carlos: Comme nous l’avons dit, ce serait un mélange entre aventure graphique et jeu effrayant à la première personne, quelque chose de similaire à Layers of Fear.

Nuno: Le style graphique est quelque chose que nous devons encore voir, selon le fonctionnement d’Essence. Si ce qui vient le plus aux joueurs, c’est le style visuel ou si c’est l’univers, nous savons que ce sera un jeu sombre, car Honneur mortel c’est comme ça mais il faut voir avant comment évolue le premier projet.

Dehors, même de l’univers Lethal Honor, j’ai toujours eu un doute sur les jeux indépendants. Les jeux indépendants des grands, par exemple Hollow Knight, ont pris des extensions, de nombreuses heures, et toutes gratuites, cela ne sape-t-il pas à certains égards les jeux indépendants moins réussis quand il s’agit d’obtenir plus de contenu?

Nuno: En particulier, j’ai toujours cru que, en partie, c’était une erreur. S’engager à donner tout votre contenu gratuit le dégrade un peu, je ne pense pas qu’il soit nécessaire que tout soit toujours gratuit.

Carlos: Cela dépend de la façon dont vous le guidez. Par exemple, mon histoire comprend 12 chapitres et j’en reçois 4 du premier, je ne vais pas vendre les 8 autres. Disons C’est une sorte de dette que vous avez avec celle qui vous a payé. Hollow Knight a pris une série d’extensions, très «touchées», avec de nombreuses heures et un très bon contenu, et elles ne les ont pas reçues parce qu’elles sentent qu’elles le doivent à ceux qui ont tant aidé.

Nuno: Exactement, le problème est que tout le monde ne reçoit pas les mêmes montants et nous sommes également reconnaissants et nous devons la même chose à nos clients, le problème est que tout le monde ne peut pas se le permettre. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont mis 1 € avec leur maximum d’effort, ce n’est pas que vous ne voulez pas le lui donner, c’est que vous ne pouvez pas vous le permettre.

Carlos: Il suffit de voir comment certaines des grandes sociétés de jeux vidéo ont agi, évincant leurs consommateurs et c’est ainsi qu’elles sont aujourd’hui. Le monde indépendant est différent, c’est un monde plus engagé, et il faut rechercher avant tout ce que dit Nuno, que équilibre. De plus, votre public comprendra que si vous mettez un DLC de paiement, c’est parce que vous avez besoin d’argent. Comme je l’ai dit, recherchez cette échelle, mais surtout respect envers l’acheteur, ce qui, je l’espère, reste dans l’indie et ne se produit pas comme dans Triples A. Si nous, Carlos Rubiales et Nuno Diaz, nous voyons dire que nous avons besoin d’argent pour un DLC, nous savons que les gens vont nous aider, en Le changement lui-même est une grande entreprise avec tout ce que cela implique, ils savent que les gens ne répondront pas comme ça.

Y a-t-il un autre jeu qui est maintenant dans Kickstarter qui attire votre attention. J’ai vu que tu as partagé la campagne LAZR sur les réseaux sociaux, plus?

Carlos: L’un des jeux que nous avons adoré, fabriqué par une seule personne et avec un sceau personnel complètement, Rose de Starcross. Nous avons récemment contacté le créateur, Peython, et nous allons faire une promotion croisée, nous pensons que nous pouvons l’aider lui et nous à nous.

Autre est Aigue-marine, une roguelite de survie, dessinée comme les romans des années 80, avec des pastels, des couleurs formidables. C’est une autre promotion croisée que nous allons faire, à la fin Kickstarter est que, Ici on ne rivalise avec personne, on est tous pour s’entraider.

Enfin, une conclusion, un message à laisser aux gens?

Carlos: Je dis toujours la même chose, regardez le jouerle Kickstarterle vidéo, essayez le démoet si vous pensez que le jeu en vaut la peine, tout euro qui arrive, pour nous c’est le bienvenu. C’est plus de validation que quelqu’un nous dit que nous avons aimé le jeu, pour avoir 19 € de plus sur le compte. Ce que je veux c’est que Honneur mortelcomme univers atteindre le maximum de personnes, soit pour le Kickstarter, pour ce jeu ou pour le suivant, pour moi c’est un investissement pour rendre public, pas pour gagner de l’argent. Par exemple, même si nous atteignons l’objectif de Switch, il nous en coûtera plus pour obtenir cette version que ce que nous obtenons de la campagne, et je m’en fiche, ce que je veux, c’est que Lethal Honor connaisse le plus de personnes, mieux c’est. Avec quelqu’un qui vient le voir et même s’il n’aime pas ça, je sais que ça existe, pour moi c’est positif. Qu’ils voient l’univers, l’art que nous avons, qui pour moi est magnifique, et qui est connu, pour moi c’est l’essentiel.

Nuno: Pour ma part, je dois dire que j’étais assez gêné, d’avoir à exposer littéralement mon embarras, quand ce n’est pas encore fini. Comme je l’ai dit, le jeu est maintenant à 30% de son apparence visuelle à la fin. J’aimerais que les gens comprennent que c’est loin de ce que j’attends pour le lancement, mais il faut montrer quelque chose alors que c’est compliqué pour un artiste. C’est comme lorsque vous montrez un croquis.

Carlos: Quand tout est poli, à la fois mécaniquement et visuellement, ceux qui y jouent peuvent dire que c’est déjà un produit rond, qu’ils vous aiment, comme ils ont aussi aimé l’original.

Maintenant, après avoir mené cette interview, je voudrais, intervieweur et rédacteur, exposer quoi conclusions et sensations il m’en reste. Tout d’abord, en parlant du jeu, qui vous plaira plus ou moins, il me semble que c’est un travail très travaillé, avec beaucoup d’efforts et d’affection derrière. Un univers très construit et une histoire que je veux vraiment connaître.

D’un autre côté, Carlos et Nuno, à ceux que Je vous remercie d’avoir arrêté de discuter avec moi pendant un certain temps En ces jours chargés – vous devez être au courant, non seulement de la campagne, mais aussi de continuer à travailler sur le jeu. De votre côté, je me sentais passion et illusion pour ce qu’ils font. Un rêve qui se réalise progressivement, le travail de deux personnes dont nous pourrons profiter. Donc, comme on dit, si vous êtes peu intéressé par le jeu, la scène indépendante ou simplement les jeux vidéo, passez par leur Kickstarter, essayez la démo, contribuez si vous le pouvez, même commentez Twitter ou partager la campagne, qu’ils remercient sûrement. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup succès dans ce qui vient, quelque chose garanti s’ils continuent à travailler comme ça.

