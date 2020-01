Nous continuons d’avoir les mêmes arguments de jeu vidéo et ça me motive Bonkers

Dans une interview en 2016, le concepteur d’Escape From Tarkov, Pavel Dyatlov, a déclaré que les femmes n’étaient pas dans le jeu parce qu’elles «ne peuvent pas gérer cette quantité de stress». Après un examen approfondi des commentaires la semaine dernière, le studio Battlestate Games s’est tourné vers Twitter pour prendre ses distances des déclarations de Dyatlov. Ils ont noté que la «tradition du jeu» et la production supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre des femmes étaient ce qui les en empêchait réellement. Les médias se sont alignés pour exprimer leur scepticisme. Le Verge a qualifié l’excuse de «terrible». Forbes a souligné les statistiques concernant les femmes enrôlées.

Dans une interview en 2014, le directeur créatif d’Assassin’s Creed Unity, Alex Amancio, a déclaré que les femmes n’étaient pas en mode coopératif du jeu, car ce serait “doubler les animations, doubler les voix, tout ça et doubler les éléments visuels”. être coûteux et long. Les médias se sont alignés pour exprimer leur scepticisme. Un éditorial dans PC Gamer a déploré le «sentiment misérable» que les femmes étaient facultatives. Le temps a qualifié la situation de “particulièrement décevante”. Même les professionnels d’Ubisoft n’étaient pas convaincus; l’ancien directeur de l’animation d’Assassin’s Creed 3, Jonathan Cooper, a suggéré que l’ampleur du travail n’était pas aussi grande que ce que l’on prétendait.

À première vue, cette conversation ne porte même pas sur la question de savoir si les femmes doivent être représentées. C’est une évidence. La réponse est oui. Mais au lieu d’aborder la question de savoir si les jeux doivent être diversifiés et d’agir en conséquence, les gens continuent de trouver des moyens de le recadrer comme une question de savoir s’ils peuvent l’être, en minimisant leur propre culpabilité. Et donc la culture du jeu fait le tour du monde et répète les mêmes discussions encore et encore.

Nous avons une discussion sur l’inclusion, d’une manière ou d’une autre. Nous atteignons un certain niveau de «conscience» ou quelque chose. Mais ensuite, la discussion se répète. Il y aura toujours un autre Tarkov, un autre Battlefield V, un autre Radical Heights. Il y aura toujours une nouvelle excuse: les coûts, les traditions, la «précision». L’inclusion de femmes soldats dans Battlefield V a conduit les puristes historiques à perdre la tête à l’idée qu’une femme pourrait faire plus au milieu d’une guerre que s’évanouir d’un apparition soudaine des «vapeurs». La situation est devenue si grave que le sous-programme du jeu a dû interdire toute discussion sur le thème de la «précision historique».

J’ai travaillé sur des jeux. Je suis extrêmement sensible au fait que les développeurs ont besoin de temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. C’est vrai! Mais après des années des mêmes excuses pour les mêmes problèmes prévisibles, il est évident que ces conversations ne se déroulent pas toutes de bonne foi. Les projets peuvent et se retrouvent pris dans le fluage des fonctionnalités. Comprendre votre portée est important; personne ne regrette les développeurs de s’être assurés qu’ils ne travaillent pas eux-mêmes jusqu’aux os. (Sauf, peut-être, si vous n’avez pas ajouté tous les Pokémon à votre jeu.) Cependant, les développeurs de Tarkov embrouillent les eaux quand ils citent des «raisons de savoir» les empêchant d’en faire plus. Ils créent la tradition! Ils peuvent le casser s’ils le souhaitent.

C’est un rappel de se demander pourquoi tant de matchs sont prévus sans les femmes en premier lieu. Quelles sont les références et qui sont les acteurs présumés par défaut? Je suis souvent en désaccord avec l’approche de Feminist Frequency en matière de critique de genre – ce n’est pas nouveau ou audacieux de demander, * halètement, * si la princesse peut se sauver – mais leur ventilation annuelle de la démographie E3 dans les nouveaux jeux est utile. Par exemple, 41% des matchs de l’E3 2016 ne comportaient que des protagonistes masculins. 3% représentaient exclusivement des femmes et 49% permettaient aux joueurs de personnaliser leur personnage. Il y a eu des changements depuis. Les protagonistes féminines représentaient 9% des matchs lors de l’E3 de l’année dernière, et 66% permettent aux joueurs de personnaliser leur personnage. Cette amélioration montre un changement dans la façon dont l’industrie considère les données démographiques, une volonté d’allouer des ressources à l’expression des joueurs. Pourtant, nous voyons encore souvent des développeurs concevoir pour certains paramètres par défaut. Tarkov est un tireur militaire punissant. Les hommes sont évidemment le défaut, non? Si des femmes jouables sont ajoutées maintenant, les poches d’Internet seraient consternées par le fait que Battlestate Games a planté aux guerrières de la justice sociale et aux femmes qui ne jouent même pas à Tarkov. Sauf que nous jouons à des jeux comme Tarkov et PlayerUnknown’s Battlegrounds and Insurgency. Certains d’entre nous sont même assez bons dans ce domaine.

D’une manière ou d’une autre, il y aura toujours la question éternelle: les femmes, peuvent-elles faire des choses? Que peuvent-ils faire? Tant que nous continuerons à permettre aux gens de prétendre qu’il n’a pas été répondu, ils continueront à le traiter comme un problème insoluble.

Dans les années 70 et 80, les jeux vidéo étaient positionnés comme des jouets et des curiosités. Cela n’a pas beaucoup changé dans les années 1990, à quel point les spécialistes du marketing ont supposé deux choses très importantes: les jeux étaient pour les enfants et ces enfants étaient des garçons. Ces hypothèses ont aidé à construire la pierre angulaire de l’identité sous-culturelle du jeu. C’était un endroit pour s’amuser, un endroit pour échapper à la réalité, et cet espace appartenait aux hommes. Vous pourriez être cool en jouant à des jeux, même si ces connards dans la salle à manger ou sur le terrain de jeu n’étaient pas d’accord. Vous pourriez avoir votre nom immortalisé sur le classement des meilleurs scores d’une cabine d’arcade; vous pourriez battre Castlevania et vous en vanter auprès de vos amis. Tu étais un expert, un héros.

Mais le marketing axé sur les jouets des premiers jours a trop bien fonctionné. Les sénateurs et les publications ont expliqué que le fait de jouer à trop de jeux vous ferait perdre la tête et vous rendrait violent. Ainsi commença des années de désaccord culturel autour des jeux. Les jeux et leurs joueurs ont commencé à implorer plus que leur propre espace pour exister. Les jeux n’étaient pas des jouets; c’était de l’art! L’envie de reconnaissance a persisté pendant des décennies, à travers The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un jeu dont la grande échelle présentait un véritable talent artistique; grâce à Half-Life, qui a lancé une nouvelle forme active de narration narrative; à travers Morrowind, un conte plein d’ambiguïtés à égalité avec les romans.

L’argument culturel a atteint son paroxysme dans «Les jeux vidéo ne peuvent jamais être de l’art» de Roger Ebert, un texte qui continue de se frayer un chemin jusqu’à ce jour. Dans l’essai, Ebert a décrit l’art comme le produit délibéré de créateurs singuliers et s’est demandé si les jeux pouvaient correspondre à ce cadrage. Les joueurs, qui peuvent interagir avec les jeux de manière inattendue, compliquent cette définition de l’art. Il n’a pas non plus trouvé les chéris critiques comme Braid particulièrement impressionnants. Comme Red Dead Redemption et Mass Effect 2 sont arrivés en 2010 – la même année que l’écriture d’Ebert – avec des budgets correspondant à n’importe quel film, il y avait toujours le sentiment que les gens ne comprenaient tout simplement pas les jeux, bon sang.

À l’époque de Jack Thompson ou de l’indignation déplacée de FOX News sur les scènes de sexe de Mass Effect, ce sentiment avait un peu plus de sens. La panique morale était réelle; les jeux étaient une cible. Mais maintenant, plus de gens que jamais jouent à des jeux. Les revenus de l’industrie du jeu vidéo en 2019 devraient atteindre 152,1 milliards de dollars, bien plus que celui des films. Le jeu mobile, un espace parfois ridiculisé par les puristes purs et durs, est tellement omniprésent que vous pourriez frapper le téléphone de la main d’une personne au hasard dans un métro et découvrir un type de jeu dessus. Les gens comprennent les jeux, car ils vivent avec des jeux tous les jours. Ils achètent des jeux et jouent à des jeux, et les médias grand public écrivent sur les jeux. Certains de ces points de vente ont commencé des verticales entières pour parler spécifiquement des jeux. Mais alors que les joueurs «traditionnels» se trouvent de plus en plus nombreux – par les personnes de couleur, les femmes – il y a un conflit culturel entre ceux qui veulent récupérer une idée très spécifique du jeu et ceux qui veulent redéfinir ce qu’est le jeu et comment il devrait être discuté. À ce stade, il ne semble pas important qu’il n’y ait plus rien à prouver en ce qui concerne la force du jeu en tant qu’institution culturelle.

Centrer la conversation autour du mérite artistique permet aux gens d’utiliser plus facilement la «précision historique» et le «réalisme» pour rejeter les critiques persistantes concernant la représentation dans les jeux vidéo. Prenez Kingdom Come: Deliverance 2018. Il était populaire sur Steam mais a suscité des critiques en raison d’une déclaration du réalisateur Daniel Vávra selon laquelle «il n’y avait pas de Noirs dans la Bohême médiévale. »C’était destiné à excuser le manque de personnes de couleur dans le jeu, et bien que la déclaration ait été faite en 2015, elle a suivi le jeu dans sa sortie. Mais cet argument a déjà été prouvé fragile dans une pièce Polygon 2015 du critique Tauriq Moosa. Dans «Colorblind: On The Witcher 3, Rust, and Gaming’s Race Problem», il a principalement utilisé The Witcher 3: The Wild Hunt pour parler d’une visibilité raciale déséquilibrée dans les jeux. Presque tout le monde dans le jeu était blanc, à l’exception des monstres. Moosa n’a pas ignoré le contexte du jeu – The Witcher est un produit de la culture polonaise – mais a quand même conclu que «les choses ne sont pas égales. Nous ne sommes pas dans un média qui présente principalement des hommes indiens, des femmes chinoises ou se concentre sur des histoires d’Afrique. Nous faisons partie d’une industrie qui raconte souvent des histoires de blancs et de stars blanches. “Cela a rencontré le genre d’indignation que vous pourriez imaginer, mais c’était prémonitoire. C’est encore aujourd’hui.

Si les jeux sont de l’art, nous devons les traiter de cette façon. Une partie essentielle de cela est de briser le discours cyclique, de rejeter les débats d’hier et de contextualiser les jeux dans la nouvelle réalité dans laquelle les médias existent. L’élargissement d’un public signifie tenir compte des goûts et des sensibilités changeants. Cela signifie reconnaître les préoccupations croissantes des joueurs homosexuels, des personnes handicapées, des personnes de couleur et d’autres voix qui n’étaient pas traditionnellement entendues dans les premiers temps de la culture. Avez-vous vraiment battu un match? Faut-il même se soucier des «occasionnels»? Avons-nous notre Citizen Kane? Arrête s’il-te-plaît. Nous n’avons pas besoin de continuer à demander “sont des jeux d’art” jusqu’à ce que nous mourions tous dans les prochaines guerres de ressources.

Internet a une mémoire courte. Nous allons nous retrouver à répéter des conversations de temps en temps, mais la répétition est exacerbée à chaque «nouvelle» controverse fandom ou débat de forum. Les membres des médias s’accrochent aux problèmes, recherchant parfois des extraits sonores et des citations. Cette impulsion particulière vient d’un endroit assez juste – généralement un désir de repousser les discours d’entreprise et le langage marketing – mais après avoir discuté si The Division est politique (c’est le cas), devons-nous poser la question à nouveau chaque fois qu’une propriété Tom Clancy versions? Bien sûr que non. Nous y sommes allés et nous l’avons fait, et nous n’avons pas besoin de relancer cette merde. Le dragage d’anciennes conversations, que ce soit dans la presse ou sur les forums, renforce simplement l’idée que ce sont les seules conversations à avoir. La mission est terminée, Rambo.

Il s’agit en partie simplement de données démographiques. La plupart des personnes de haut niveau qui créent des jeux et peuplent les plateformes qui en parlent sont toujours des hommes blancs. J’ai déjà écrit à ce sujet; une partie de la solution consiste simplement à donner à diverses personnes plus de contrôle sur les processus créatifs. (Veuillez noter que cet article est quelque peu daté, car il date de 2016.) Mais une autre raison pour laquelle ces débats se répètent et persistent parce que les jeux vidéo sont un espace où une notion déformée de «débat» est sacro-sainte. L’idée actuelle d’un débat civil laisse beaucoup de place aux acteurs de mauvaise foi – ceux qui demandent des données, les obtiennent, puis déplacent les objectifs. Alimentés par la culture du débat en ligne et le «côté dissident» journalistique édenté, les gens ont pris l’appât parce qu’ils pensaient pouvoir convaincre ces gens. Il s’avère que c’était impossible.

La boucle Groundhog Day des discussions sur la culture des jeux ne se limite pas à la rectitude politique ou à la représentation. L’an dernier, Sekiro: Shadows Die Twice a lancé un discours sur les modes faciles et les curseurs de difficulté qui contenait une rhétorique similaire aux discussions sur la diversité. Un homme de paille familier est apparu: Pourquoi un développeur devrait-il être obligé de faire quoi que ce soit? Le défi est la clé pour apprécier un jeu, et répondre aux joueurs occasionnels serait une grande trahison pour ceux qui surmontent ces défis, ces experts, ces héros. Ces discussions contiennent la même ligne de pensée fallacieuse: que les critiques suggérant l’inclusion de tels modes exigent qu’ils soient inclus, comme s’ils avaient un pistolet sur la tête d’un développeur et appuieraient sur la gâchette à moins que les choses ne soient plus faciles.

Les réalités démographiques et matérielles changeantes du jeu exigent un changement correspondant dans la façon dont nous parlons des jeux vidéo eux-mêmes. Les jeux sont partout et notre langue doit être tout aussi égalitaire. Cela signifie tuer certains morceaux de jargon ou tout au moins accepter des alternatives qui atteignent un public plus large. Notre définition du «jeu» doit être élargie pour englober tous les modes de jeu disponibles et pas seulement ceux jugés inconditionnels et acceptables. Gone Home était-il un jeu? Certainement, tout comme Candy Crush et Mountain ou quelle que soit la cible du jour. Ce que nous faisons dans les jeux a changé; ce que les gens veulent des jeux varie. Parcourir de vieilles discussions, nous enfermer derrière une terminologie datée, est un autre moyen d’arrêter le développement. Les jeux ont grandi. La façon dont nous les jouons et la façon dont nous en parlons doit également l’être.

