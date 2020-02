Nous éviscérons la première Xbox et vous disons ce que cela signifiait pour le monde des consoles

Nous parlerons du matériel et des caractéristiques qui ont défini la fameuse boîte verte Microsoft X.

“C’est une insulte pour moi et pour tout mon travail” étaient les mots durs que Bill Gates, co-fondateur deMicrosoft, il a quitté l’équipe de développement Xbox d’origine lorsqu’il a appris qu’il n’utiliserait pas Windows comme base. C’est l’intervention de l’un des présents qui a alerté sur la situation du marché des consoles au début du nouveau millénaire; si celles de Redmond ne sont pas entrées sur le marché, la position de Sony et de sa PS2 sera incontestée. Peu savent-ils de l’ampleur qu’il aurait fallu jeterProjet de boîtier DirectXpour l’entreprise, aujourd’huil’une des divisions les plus rentables de Microsoftet responsable de toute une saga avec le X by flag.

Ses premières annéesils étaient quelque peu convulsésmême après son lancement; mais cela nous a laissé une console intéressante qui a établi, presque sans le savoir, la plupart des bases des consoles actuelles et qui a abrité des sagas vraiment appréciées des joueurs. Aujourd’hui, nous voulons parler de la première Xbox, de son matériel et de certaines de ses particularités qui ont été le germe de la marque jusqu’à nos jours.

I. “Le X marque l’endroit”Bien que nous ayons déjà nommé cela dans l’une de nos rétrospectives précédentes, il est intéressant de s’en souvenir à nouveau. Le but de la Xbox était d’apporter les capacités multimédias du PC à toutes les salles de classe, etintroduire Microsoft sur ce marché. Cet objectif est né en raison de l’énorme succès de la PlayStation et des déclarations de Sony; La société japonaise a précisé que sa future console aspirerait à dominer le marché domestique du divertissement. Quelques déclarations qui, après l’échec de certaines négociations, seront prises à Redmond comme une attaque et qui lanceront ce qui deviendra plus tard la division Xbox.

Intérieur d’une Xbox d’origine. Sa similitude avec un PC traditionnel peut être vue à l’intérieur; la carte principale étant l’élément le plus discordant.// Image: iFixit.

La première Xbox, presque sans le savoir, a assemblé la plupart des bases des consoles actuellesPour atteindre leur objectif, les responsables du développement de la console ont accepté dejeter des bases dans cette industrie, et quelle meilleure façon de le faire que de s’appuyer sur un secteur avec un matériel plus puissant et qui avait déjà une expérience antérieure comme le PC. Les responsables du développement du projet étaient clairs: pour que leur console soit différente des autres consoles qui sortent sur le marché, ils doivent apporter avec eux tous les outils et les qualités du PC qui peuvent rivaliser avec ce que la PlayStation 2 avait à offrir sur le marché. Depuis la présentation de ce dernier en 1999, tous les efforts du projet tourneront autour de la façon dont ils peuvent offrir quelque chose de mieux que cette console.

II. Un matériel de caractèreIl suffit de jeter un œil à l’intérieur de la Xbox d’origine pour réaliser que votre objectifcréer “un PC de salon”Ce n’était pas un simple slogan. La console a été conçue autour de DirectX 8.1 et des outils avec lesquels Microsoft avait collaboré avec Sega sur Dreamcast; maisLe développement Xbox a été rapideen raison des réclamations de la société et étant en retard à la sixième génération. Pour cette raison, une grande partie du matériel utilisé par la console devait provenir de produits qui étaient déjà sur le marché et les adapter aux besoins d’une console de bureau; Ne les développez pas à partir de zéro comme d’habitude. Cela a donné à la Xbox un caractère tout à fait unique pour l’époque, presque plus proche d’un PC qu’une console traditionnelle.

Ce que nous soulignons se voit clairement dans des facteurs tels que le lecteur optique qui a utilisé la console, ou votre disque dur, un pionnier dans ce type de systèmes et qui aidera notamment dans la facette en ligne de la console. Nous mettrons en évidence le cas de son processeur, qui était une révision d’un Intel Pentium III avec des modifications mineures dans les fréquences et le facteur de forme; ainsi que l’apparition de la puce NV2A de Nvidia sur la console, une puce dérivée de la série GeForce 3 de la société. Ces spécifications étaient impensables sur une console et surpris à l’époque, la Xbox d’origine étaitplus proche des spécifications avec un PC de milieu de gamme qu’avec aucun de ses concurrents. Une fonctionnalité qui définit la console.

III. Poser les bases du jeu en ligne sur consoleXboxCe n’était pas la console la plus performante de sa génération en termes de ventes, mais je sais que cela a marqué la voie à suivre pour les générations futures en termes de normes et de services. La console avait un modem Ethernet 100 Mbit intégré, grâce auquel Microsoft, une entreprise spécialisée dans les logiciels et les services, voulaitfaire ressortir les avantages des jeux en ligne pour consoles; un concept précédemment exploré par des consoles comme celle déjà nommée Dreamcast, mais dont Microsoft voulait presser autre chose et qui allait devenirle plus gros atout de la consoleet sa revendication la plus claire: le jeu et les services en ligne à une époque où rien n’était solidement ancré dans les consoles.

Si vous vouliez jouer sur Internet en dehors du PC, votre seule vraie option était XboxSi vous vouliez jouer sur Internet en dehors du PC, votre seule vraie option était la Xbox, la société américaine s’est concentrée sur ses efforts. De cet exercice conjoint je suis néXbox Live, qui est toujours connu du service de jeux en ligne de la société. L’idée derrière lui était simple: tirer parti de l’infrastructure de Microsoft pour lancerune plateforme conçue pour offrir du confort lors de la lecture en ligne; Des attributs tels que le chat vocal, les listes d’amis et d’autres facteurs que nous voyons dans les consoles actuelles sont nés avec ce service comme modèle.

Un autre point fort de cet aspect sera Xbox Arcade, qui est arrivée peu avant le saut générationnel dans la Xbox 360. Arcade était une version raffinée pour la console de ce que nous pouvons voir sur PC à l’époque, une plate-forme pour acheter, télécharger et jouer aux titres sur votre console. Unmodèle que nous voyons actuellement dans toutes les consoleset cela en PC a démontré sa viabilité dans le temps. Ces services sont peut-être les plus présents dans l’industrie; Maintenant, nous assistons à une évolution de ces derniers avec des propositions telles que GamePass et PSNow, plus sophistiquées.

La première Xbox n’était pas exempte de versions majeures.

IV. Un catalogue de futures starsBien que le matériel et ses services aient beaucoup à voir avec la façon dont ses successeurs seront, comme dans toute console, ce qui définissait le plus la Xbox d’origine était ses jeux vidéo. Ilcomposant en ligne de l’appareil était une réclamationpour l’apparition de titres qui ont profité de ces fonctionnalités, beaucoup d’entre eux tireurs du PC. Ce scénario est encore promu avec l’apparition du Master Chief dans le premier Halo et qui catapulte la console en tant que plate-forme pour les blockbusters d’action; un genre qui évoluera beaucoup la prochaine génération. La plupart des œuvres que nous avons vues sur Dreamcast de Sega verront également la lumière sur la console, suite à l’utilisation de DirectX 8.1.

Mais ce que nous soulignons la plupart des titres que nous pouvons apprécier sur la Xbox d’origine, ce sont ses similitudes graphiques avec les ordinateurs de milieu de gamme de l’époque. Les ports PC à console ont été faciles à produire grâce aux outils Microsoft et au matériel de la consolea permis aux sections techniques de ces travaux de briller sur la plateforme.

V. À quels problèmes la console est-elle confrontée?Bien que dans les Amériques, la console ait été un succès, en dehors du continent, la Xbox a reçu un accueil restreint. La consoleJe suis arrivé en retard sur les marchés japonais et européens, dans un environnement dans lequel la PS2 avait été un succès absolu des ventes et monopolisait tous les regards au niveau commercial. Microsoft a dû faire face à un marché très établi axé sur une plate-forme unique. Un environnement dans lequel des facteurs tels que la commercialisation peu inspirée du continent européen, ou une mauvaise réception sur les terres japonaises ont fait passer le système inaperçu.

Peut-être que son plus gros inconvénient était l’un de ses plus grands avantages: le matériel de la console. La Xbox était plus puissante que ses rivales, mais elle était aussi beaucoup plus chère, avec un prix de départ de 479 $. De nombreux utilisateurs n’ont trouvé aucune raison de migrer vers une plate-forme plus coûteuse etJe n’avais toujours pas de communauté d’utilisateurs derrière, Microsoft a donc dû effectuer certaines manœuvres d’absorption des coûts pour baisser le prix du système et augmenter ses ventes; avec un succès modéré.

À peine quatre ans plus tard, la Xbox 360 est arrivée et le succès de la plateforme.

Ceux de Redmond prendront note des problèmes que la Xbox d’origine a subis pour son successeur, qui concentreraient ses efforts sur le maintien des avantages de la console d’origine, ses services, ses titres et sa focalisation sur le jeu en ligne pourrevenir dur quatre ans plus tardde sa version originale, qui sera la console Microsoft la plus réussie à ce jour.

VI. Quelques derniers mots sur l’avenir du nom XboxQuel avenir nous offre Microsoft Xbox Series X?

Surprenant de voir lenombre de similitudesque l’on peut voir entre la proposition de la Xbox d’origine et la future Xbox Series X. Avec un matériel prétendument puissant, le Game Pass fonctionne bien et le jeu croisé comme objectif, les services et similitudes “Xbox avec PC” sont de retour à l’ordre du jour La série X ne rencontrera pas les mêmes problèmes que l’itération originale du nom, car la console a une communauté enthousiaste derrière son lancement, il reste donc à voir ce que Microsoft a à dire sur sa prochaine console.

