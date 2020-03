Nous gagnons en tant que MVP à Bleeding Edge

Le 24 mars, Ninja Theory rejoint le marché des jeux en tant que service de plus en plus encombré avec la sortie de Bleeding Edge. Le jeu multijoueur PvP axé sur la mêlée sera lancé sur Xbox One et PC, et sera disponible dès le premier jour via Xbox Game Pass.

Dans la vidéo ci-dessus, Jordan Ramée joue à travers un tour de Power Collection sur la carte Boneyard dans la version bêta PC de Bleeding Edge, obtenant une victoire en tant que MVP de son équipe. Power Collection est l’un des deux modes de jeu qui seront disponibles dans Bleeding Edge au lancement, chargeant les équipes de sécuriser les batteries d’énergie autour de la carte et de les déposer à certains endroits pour marquer des points. Vous pouvez également tuer des joueurs ennemis pour leur faire perdre les batteries qu’ils détiennent.

Bleeding Edge est un jeu très axé sur le travail d’équipe, chaque équipe étant composée de quatre joueurs. Quel que soit le mode de jeu, vous voulez un équilibre sain de personnages offensifs, de soutien et de chars dans votre équipe si vous cherchez à gagner. Jouer sans guérisseur, par exemple, condamnera presque certainement votre équipe à l’échec.

Dans la vidéo ci-dessus, Jordan incarne le démon offensif, un graffeur devenu ninja cybernétique qui excelle dans les attaques furtives. Bien qu’il possède également des capacités modérées de milieu de gamme, Daemon est à son meilleur lorsqu’il devient invisible et se faufile devant les défenses d’une équipe ennemie pour perturber leur configuration par derrière – offrant une fenêtre au reste de son équipe pour ensuite se déplacer et attaquer. .