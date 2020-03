Nous jouons Iron Harvest, imaginons Company of Heroes en clé dieselpunk et avec des robots géants

Cette semaine, j’ai eu l’occasion d’essayer Iron Harvest de première main, le RTS particulier de King Art Games basé sur une version alternative du 20e siècle où des robots bipèdes géants ont remplacé les chars et les véhicules comme armes de guerre. Un cadre très particulier, à partir duquel je vous raconte mes impressions.

Je suis arrivé cette semaine lors de l’événement de Récolte de fer avec une certaine incertitude. Ce que j’avais entendu et lu sur le jeu King Art Games depuis son annonce en 2016 était prometteur. Nous parlons d’un jeu de stratégie en temps réel de style guerrier inspiré d’œuvres comme l’exceptionnelle Company of Heroes, mais avec un ajout: robots de combat géants de style dieselpunk. Je ne le nierai pas, je suis une personne qui entend les mots robots géants et se perd, mais reste sceptique avec le jeu Votre approche est-elle bien utilisée?

Iron Harvest nous amène à Monde 1920+, une version alternative de l’histoire de l’Europe, conçue par l’artiste polonais Jakub Rzalski, où le développement industriel a donné naissance à une série de machines d’arcade blindées. Rudimentaire pièces métalliques de marche, utilisées comme machines de guerre dans le style des premiers chars de la Première Guerre mondiale, mais beaucoup plus mortel. Dans cette situation, et après la Grande Guerre, les cols de Saxe, Polanie et Rusviet – vous pouvez déjà imaginer leurs équivalents réels – ils entrent à nouveau dans un conflit inspiré par la guerre polono-soviétique, qui décide de l’histoire de leur Europe particulière.

Ce sera le synopsis du jeu. En pratique, je suis tombé sur un titre biblique de stratégie qui, en fait, dans de nombreux éléments rappelle directement Company of Heroes 2 et similaires, bien que avec des robots imposants au lieu de chars et d’armures. Au niveau visuel et narratif, ce changement est clair, bien qu’au niveau jouable les robots ne semblent pas faire une grande différence, ou du moins avec ce sentiment, je suis resté après avoir joué les premières missions de sa campagne pendant quatre heures, dans une version préliminaire du jeu. Assez de temps pour connaître leur mécanique, tester les unités de Polania et entrer dans cet univers alternatif de robots et de soldats.

Stratégie en temps réel avec une touche de dieselpunkPour commencer, je vais aller droit au but avec ce que j’ai mentionné plus tôt. Les robots d’Iron Harvest ne m’ont pas apporté quelque chose de très différent au niveau jouable que ce qui existe déjà dans le genre, ou peut-être attendu plus d’eux. Si au lieu de robots, il avait manipulé des chars, des fusils et des véhicules, le gameplay aurait été identique et son comportement aurait été le même. Cependant, il y avait une unité curieuse, comme un robot gorille de mêlée Il appartenait à un héros, ce qui me fait penser qu’il y aura plus de différence et de créativité dans les unités tardives et spéciales, bien que cela dépasse déjà ce que je pouvais jouer.

Qu’il n’y ait aucun doute: j’ai apprécié Iron HarvestMaintenant, qu’il n’y ait aucun doute: J’ai apprécié Iron Harvestet les quatre heures de jeu que j’ai pu essayer ont été courtes. Comme RTS, c’est un jeu compétent qui combine certains éléments communs du genre avec ce cadre particulier, ce qui donne une touche spéciale à son histoire. Oui les missions de la campagne, du moins ceux que je connaissais, présentent des objectifs variés, tant principaux que secondaires, Ils offrent suffisamment de liberté pour y faire face.

Dans certaines missions, vous dépendez des unités que vous portez lorsque vous commencez et de celles que vous trouvez et sauvez sur la carte. Dans d’autres vous pouvez créer des bâtiments et des unités avec les ressources de la carte, dans le style RTS classique, en plus de construire des défenses comme les sacs de sable les plus curieux, les barbelés, les bunkers ou les mines anti-robots, qui sont comme des “mini-robots” avec de petites jambes qui sortent du sol et chassent les machines. La variété était ah, au moins dans les premières missions que j’ai essayées, quelque chose qui est toujours apprécié dans une campagne.

Le gameplay, comme dans ce titre que j’ai mentionné précédemment, donne une grande importance aux unités d’infanterie, avec un système de couverture et d’accompagnement qui rend très important de bien protéger nos soldats au combat. Il y a des troupes avec des fusils, des grenadiers, des soldats avec des lance-roquettes antichars – ou plutôt anti-robot – des ingénieurs et des troupes avec des mitrailleuses légères; tout cela en fonction de ce qu’ils ont équipé, sans être lié à leur création. En ce sens, la spécialisation des troupes est flexible, car changer votre tâche est aussi simple que de trouver une arme sur la carte et de l’équiper, ou le prendre d’un cadavre, ce qui nous permet d’adapter la stratégie et les rôles de chaque unité à la volée au combat.

Et leurs fonctions sont bien différenciées. Pour donner un exemple, dans une mission, j’ai dû faire face à un robot lance-flammes anti-infanterie avec trois unités de fusil, dont deux avec des grenades, ce qui a nécessité quelques minutes et un mouvement constant. Un peu plus tard, j’ai trouvé des lance-roquettes. Le prochain robot de ce genre m’a beaucoup moins duré. Il y a aussi des armes lourdescomme des canons antichars ou des mitrailleuses Gatling à manipuler, et structures comme les bunkers et les maisons, où les soldats peuvent creuser. Cependant, il est important de noter que les éléments de la carte sont complètement destructibles, et ce qui était autrefois une couverture, en quelques instants, peut avoir tourné en cendres.

Les robots eux-mêmes ont aussi leur spécialisation, bien que, comme je l’ai déjà dit, ils tombent dans les rôles typiques attendus. Il existe des robots anti-infanterie, avec des mitrailleuses ou des lance-flammes, des unités anti-blindées légères à grande mobilité et des canons puissants, de gros robots de défense lourds, des machines avec des lance-grenades pour mettre les troupes à l’abri. Ils sont clairement l’élément “fort” des armées, bien que vous deviez faire attention lors de leur utilisation.

Son dos est un point vulnérable, et quelques coups puissants dessus peuvent les rendre inutiles. Cela le fait rester un bon équilibre entre l’utilisation de robots et l’infanterie. Les unités usinées sont résistantes aux balles, mais aussi des cibles faciles. Au lieu de cela, les soldats peuvent utiliser des couvertures et avoir une plus grande mobilité, ce qui leur donne un avantage en terrain urbain s’ils entourent les machines. Avec lui, le gameplay ne penche pas vers une stratégie spécifique.

Il existe un bon éventail de stratégies possibles. Chaque approche semble avoir une réponse, et il ne suffit pas de créer les robots les plus puissants et de les jeter sur le rival car cela se retrouve presque toujours dans un tas de ferraille. Ici, nous devons mentionner spécialement la difficulté, qui augmente agréablement d’une mission à l’autre, et m’a offert des défis variés et divertissants au fur et à mesure de ma progression.

Un univers alternatif plein de promessesUn sujet distinct est les héros, unités spéciales de chaque faction ayant un poids dans l’histoire. Puisque ce que j’ai joué correspond à la campagne Polania, j’ai pu en tester deux héros spécifiques: Anna Kos et son oncle Lech. Le premier, qui est le protagoniste de cette faction, est un tireur d’élite qualifié qui se bat avec son ours de compagnie, une combinaison mortelle contre l’infanterie, puisque l’ours les sort de leurs couvertures, alors qu’elle les anéantit à distance. Le second est le pilote de ce robot gorille celui dont je parlais avant. Une énorme unité orientée corps à corps, capable de détruire des robots et des structures comme si rien à courte portée. Ce sont des unités puissantes, qui sont également vulnérables, mais si elles sont utilisées avec des têtes, elles peuvent faire pencher la balance en votre faveur au combat.

Depuis que j’ai mentionné l’histoire, il y a un détail de votre présentation que vous ne voudriez pas manquer, car cela me semblait génial. Certaines scènes de la campagne sont accompagnées de enregistrements du temps de 1910-1920. Plans de défilés militaires, de batailles ou de scènes de tous les jours auquel ils ont ajouté leurs robots et des éléments de cet univers, comme s’il s’agissait de véritables enregistrements. Cela peut sembler idiot, mais ces petits détails lui donnent beaucoup de charme à la mise en scène du jeu et à la façon dont il raconte son histoire.

Il y a quelques détails de la section technique dont je ne suis pas satisfaitCe qui est certain, c’est que l’univers Iron Harvest a piqué ma curiosité dans ce que j’ai pu jouer. Peu de détails ici et là sur les origines de sa technologie, les grandes nations ou sur les conflits en arrière-plan. Tandis que son histoire, au moins dans la campagne Polania, se concentre davantage sur les histoires personnelles, les expériences de soldats concrets comme Anna et sa mission particulière de sauver son père. Et ne parlons pas de la conception artistique des robots eux-mêmes, que j’ai trouvé merveilleux, et qui donne à chaque machine et à chaque faction beaucoup de personnalité.

Maintenant, il y a quelques détails de la section technique qu’ils ne m’ont pas autant plu, même s’il est important de souligner que quel problème était en version bêta. Des choses comme des animations et des textures à peaufiner, ou des ralentissements occasionnels quand il y avait beaucoup d’action à l’écran. Pathfinding une de vos unités en possède également une, et à plusieurs reprises (et deux et trois) ils sont coincés dans un élément de la carte sans pouvoir en sortir sauf avec des explosifs. J’ai également été témoin d’un petit bug, même si, encore une fois, c’était une version bêta, et toutes ces choses sont à prévoir. Il y a des mois pour les améliorer.

Comme je l’ai dit au début de tout, je suis entré dans Iron Harvest avec une certaine incertitude, mais Je suis parti plus convaincu qu’avant. Vous avez peut-être attendu plus de vos robots au niveau jouable, mais cela ne change pas ce que j’ai rencontré un RTS divertissant et stimulant avec un cadre ce qui promet d’avoir assez de contenu, étant donné qu’en quatre heures je pouvais à peine faire quatre missions, en comptant le tutoriel, des 21 que le jeu de départ aura (sept pour chaque faction). Et le jeu ne passe pas 1 septembre, beaucoup de temps pour peaufiner les aspects qui peuvent encore être améliorés. Nous verrons cet été ce sur quoi nous sommes tombés sur les champs de bataille 1920+.