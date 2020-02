Après avoir passé quelque temps à jouer à Ori et à Will of the Wisps, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous enthousiasmer pour cette expérience, un jeu vidéo qui indique de bonnes façons d’améliorer son premier opus magistral. Mais quelles sont tes nouvelles? Nous vous disons dans cette vidéo qui vous fera souhaiter que ce soit déjà le 11 mars, date de sortie du jeu vidéo Moon Studios pour PC et Xbox One.