Nous jouons Resident Evil 3 Remake: impressions

Pour beaucoup, la première génération de PlayStation et les jeux qui l’ont accompagnée ont été le premier point de rencontre avec les jeux vidéo. Par conséquent, dans l’imaginaire collectif, revivre ces moments de l’enfance et de l’adolescence aujourd’hui est une valeur ajoutée qui Cela fait de la nostalgie un excellent moteur de vente. La génération actuelle de consoles a été caractérisée par le fait de ramener les succès du passé plus que toute autre, et la vérité est que la tendance du marché augmente.

Si avec Resident Evil 2 Capcom il a su, avec un succès démesuré, nous ramener dans les recoins d’une enfance – celle des jeux vidéo – terrifiant avec une réinvention de la façon dont un jeu devrait être en pleine 2019 avec 20 ans derrière lui: gardez son identité, une partie de sa mécanique, mais faisant croire un concept au même niveau que le joueur a grandi. Alors que nous faisions face à un nouveau jeu, les éléments d’origine sont restés intacts à un niveau presque symbolique: il était assez nouveau ne pas pouvoir marcher dans les mêmes salles de mémoire, mais assez familier pour savoir ce que nous allions rencontrer.

Nous supposons que, comme avec l’original, le saut entre Resident Evil 2 et 3, en termes de production, la chose allait être quelque chose de plus simple que d’élever un jeu à partir de zéro, donc nous savions qu’après le succès du remake des deux , le troisième allait tomber. Un peu plus d’un an après le lancement du premier grand remake original, nous retournons dans les rues de Racoon City pour rappeler l’un des titres les plus sous-estimés de la trilogie originale mais qui, d’autre part, a été la base sur laquelle le grand public et culture pop a réinventé le genre zombie sur lequel est basé Resident Evil, et qui a sans aucun doute su – et sait – apporter de nouveaux éléments pour que, la même base de Resident Evil 2, sache quelque chose de totalement nouveau, ait un point de vue différent et, sans aucun doute, porte le remake précédent à un deuxième niveau, plus grand, plus riche … plus stressant.

Encore une fois, et comme dans le cas du remake Resident Evil 2 susmentionné, nous ne sommes pas confrontés à un lavage de visage général du Nemesis, mais plutôt à une réimagination qui maintient les bases de l’original intact mais ressemble étroitement à ce qui devrait être un Jeu 2020: contrôles, textures, illuminations et scénarios de nouvelle génération en haute résolution et, surtout, améliorations du gameplay suivant le schéma caméra à épaule avec mouvements lents, qui ils viennent remplacer les commandes du réservoir et le système de caméra fixe dans les coins de l’original.

L’idée derrière ce mouvement est de maintenir l’immersion par rapport à ce que nous ne voyons pas (ce qui est derrière nous) sachant également que lorsque nous tournerons la caméra cela se fera de manière relativement lente augmentant la tension du jeu. Le mouvement, comme dans les deux, est fluide, mais aussi limitant en termes de temps de réaction, qui génère plus d’immersivité et, surtout, il ajoute ce contact tendu qui, selon nous, aurait été éliminé en supprimant le système de caméras fixes.

En ce sens, rien ne change si vous avez joué les deux. Le système de jeu et les menus sont identiques, comme c’était déjà le cas dans l’original, et même les éléments tels que les clés ou les systèmes de puzzle conservent, avec leurs différences, la même essence. Dans ce cas, si quelque chose se démarque du Resident Evil 3 Remake, c’est sans aucun doute l’importance de la carte. Bien que les deux nous aient donné beaucoup d’indices, le système de niveaux et de scénarios de ce jeu est un peu plus complexe (à développer dans un environnement plus urbain bien qu’il soit scénarisé) et avec le Nemesis nous poursuivant plus agressivement que le Tyrant, il est très important Familiarisez-vous avec.

Dans notre démo, d’un peu plus de deux heures, la plupart des éléments sont présents et il suffit certainement d’avoir une idée du reste du jeu, que si vous gardez la dynamique du deuxième chapitre (approximatif) que nous avons joué, il en résultera Un titre incontournable pour les amateurs de survie. Un autre détail intéressant, comme dans le cas des deux, est que Capcom a introduit un mode assisté pour ceux qui ne sont pas très familiers Avec ce genre de jeu. Le jeu comprend plus d’indices, il est plus simple et propose dès la première minute des armes supplémentaires et plus de matériaux, mais le mode standard est totalement adapté à la plupart, même si quelque chose de plus difficile, en raison de l’agressivité des ennemis que le jeu précédent .

La chose intéressante à propos de cette section est que le jeu a un point mixte entre l’agressivité et la submersion et l’action, beaucoup plus que les deux. En fait, c’est un jeu pour la quantité d’armes et de munitions de plus grande action que la deuxième tranche, il est donc plus facile pour les amateurs de combat et est également beaucoup plus peuplé d’ennemis, et même le gameplay nous permet de les esquiver plus facilement et d’éviter les attaques personnelles.

En bref, les joueurs vont trouver un jeu totalement nouveau mais qui rappelle l’original, qui garde ce qui a fonctionné dans le remake des deux et ajoute de nouveaux ennemis, un peu plus de mécanique claustrophobe et d’environnements urbains. Les scénarios ont été mis à jour, et bien que la signification du jeu soit la même, les façons de se rendre du point A au point B sont différentes.

La nature spectaculaire de ce nouvel épisode réside peut-être dans le Némésis et sa mécanique – et ses secrets -, mais cela doit être quelque chose que le joueur découvre par lui-même. Ce que nous pouvons vous dire, c’est que le retour dans les rues de Racoon en vaut la peine, et sans aucun doute, il a tous les suffrages être l’un des meilleurs jeux de 2020 et l’un des meilleurs titres des remakes de la génération, avec la permission de Resident Evil 2.

Bientôt, nous vous dirons comment se comporte son mode multijoueur asymétrique.