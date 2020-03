Nous jouons Wasteland 3! Nous vous montrons en vidéo le gameplay du RPG inXile attendu

Le jeu Brian Fargo et inXile arrive sur PS4, Xbox One et PC à la mi-mai.

Cette semaine, de nombreux Rangers ont déjà pu plonger dans les régions enneigées de Wasteland 3. Le jeu deinXile Entertainment, qui arrivera en mai, a publié une démo bêta disponible pour les sponsors du titre, une version que nous avons pu tester avec les développeurs il y a une semaine, et dont nous vous proposonsce gameplay vidéo avec certaines de ses premières phases.

Dans Wasteland 3,Les Desert Rangers laissent derrière euxpour entrer sur un terrain inconnu, et la bêta du jeu commence dès le début de l’aventure, au milieu d’une embuscade ennemie. Dans cette vidéo, nous vous montronsCombat tactique Wasteland 3dans les montagnes glaciales du Colorado, ainsi queexplorer l’un des premiers niveauxet les possibilités de personnalisation des personnages avec leurcompétences et attributs.

Une aventure RPG dans le style des classiques, par Brian Fargo et inXile, qui auront au moins 10 fins différentes en fonction de nos décisions. Mais ce ne seront pas des options faciles, loin de là, puisque ses développeurs promettent que de nombreuses décisions complexes devront être prises, sans une seule option correcte.

Si vous voulez savoir plus en détail ce que cette aventure qui sortira dans les magasins le 19 mai, ne manquez pas nos dernières impressions de Wasteland 3. Et au cas où vous auriez voulu revenir dans la saga pendant ces jours de repos, ici vous avez l’analyse de Wasteland 2.

