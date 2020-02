Nous mettons face aux acteurs de The Witcher dans Netflix qui sortent avec leur deuxième saison

Nous passons en revue la distribution spectaculaire du retour attendu de Geralt De Rivia.

L’adaptation de la saga Geralt de Rivia par Netflix est devenue un authentique phénomène de masse et de ses partisans attendent la deuxième saison comme l’eau peut. Henry Cavill lui-même a révélé quelques détails sur la pré-production d’un retour prévu pour l’année 2021, et depuis lors, il y a beaucoup de rumeurs et de théories sur les acteurs qui seront ou pourraient être présents dans cette deuxième saison.

Non, nous ne pouvons toujours pas confirmer si Mark Hamill est Vesemir, mais nous pouvons lancer Un regard sur tous ceux qui ont été confirmés par la plateforme américaine. Le casting n’a pas l’air mal du tout; Il y a des actrices et des acteurs de renom et prêts à mettre leur grain de sable pour montrer que les secondes parties peuvent être bonnes. Nous les examinons tous.

Paul Bullion comme Lambert Lambert, l’un des plus jeunes sorciers de la Wolf School de Kaer Morhen, est appelé à occuper une place importante dans la deuxième saison de la série. Leur relation avec Geralt n’a jamais été la meilleure, mais qui sait s’ils seront forcés de coopérer. Paul Bullion a suffisamment d’expérience pour un tel rôle, car il a été très acclamé pour sa performance dans Peaky Blinders, où il n’est autre que Billy Kitchen.

Yasen Atuor comme Coen Le sorcier de Poviss – de l’école Griffin – a toujours été un personnage très énigmatique; ce qui s’est passé à la bataille de Brenna et ses particularités (il préserve les blessures causées par des maladies malgré sa condition de sorcier) feront de lui un tout inconnu. Être joué par Yasen Atuor, que nous avons vu dans des séries telles que Marcella, Dark Hear et Relationshit entre autres.

Thue Ersted Rasmussen comme Eskel Ancien ami et compagnon de Geralt de Rivia. Ils ont participé ensemble aux Tests et leur apparition dans la deuxième saison de la série promet de grandes surprises. L’acteur choisi pour mettre sa peau est le Thue Ersted Rasmussen dans, qui a participé à la série Flashback et au film Fast and Furious 9. Scars on the side, la vérité est que ses traits du visage sont assez similaires à ceux du personnage.

Mecia Simson comme Francesca Francesca Findabair, nommée Enid an Gleanna dans la langue ancienne, appartient à la loge des sorcières. Dans les jeux vidéo, il a à peine été vaguement mentionné, donc son incursion dans la deuxième saison de la série Netflix est un mystère. Jouée par Mecia Simson, l’actrice et mannequin que nous avons pu voir dans la populaire série britannique Next Top Model.

Aisha Fabienne Ross comme Lydia On a vu Fabienne Ross dans The Danish Girl, le film acclamé de Tom Hooper, mais aussi dans Drama et Alleycats. Et maintenant, nous la reverrons, cette fois dans la peau de Lydia van Bredevoort, l’artiste et assistante personnelle de la sorcière. J’étais amoureux de Vilgefortz de Roggeveen, que j’ai servi comme assistant personnel. Nous voulons vraiment voir comment son personnage évolue.

Agnes Bjorn comme Vereena Vereena est une Lamia redoutable, de nature vampire et capable de prendre la forme d’une femme. Nous supposons que Geralt devra traiter avec elle – une fois de plus – avec elle, que d’être interprété par Agnes Bjrorn, une actrice débutante. Sans aucun doute, la première dans la peau d’un personnage aussi compliqué doit être un véritable défi pour la jeune femme. Il veut sûrement bien le faire comme nous le voyons.

Kristofer Hivju comme Nivellen L’acteur norvégien a rejoint l’équipe de Game of Thrones il y a plus de sept ans pour se mettre à la place de Tormund Giantsbane. Nous l’avons également vu apparaître dans des films comme The Thing et After Earth. Et maintenant, nous le reverrons dans la deuxième saison de The Witcher. Plus précisément, dans le rôle de Nivellen, un être humain est plongé dans une terrible malédiction, bien qu’il ressemble à une bête.

En savoir plus sur: The Witcher, The Witcher 2 et The Witcher 3.

.