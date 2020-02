Nous savons déjà à quoi ressemble la Bayonetta Nendoroid

Bien qu’il ait commencé comme une saga avec de petits soufflets, comme beaucoup disent, un jeu de niche, peu à peu ce concept s’est dissipé et de nombreux joueurs ont pu ressentir les délices de ce jeu. Effectivement, je parle de Bayonetta. Le jeu développé par Platinum Games, qui est récemment sur toutes les lèvres, gagne des adeptes au fil du temps, et maintenant nous sommes des fans avec un incroyable désir d’en savoir plus sur leur troisième partie, qui a déjà plus de deux ans années qui ont été présentées avec ce petit teaser lors du gala des Games Awards 2017. Savons-nous quelque chose dans le prochain Nintendo Direct?

Bayonetta a fière allure dans la figure Nendoroid

Cependant, pour calmer les envies de “sorcellerie”, nous vous apportons aujourd’hui des nouveautés qui raviront tous les amateurs de sorcières, et notamment les collectionneurs. Et, lors du dernier Summer Wonder Festival 2019, il a été appris que Bayonetta allait avoir sa propre figurine Nendoroid, mais nous ne pouvions rien voir comment cela se passerait. Cependant, le Wonder Festival 2020 Winter vient de se tenir et ils ont enfin montré à quoi ressemblera la sorcière d’Umbra.

Comme on le voit, l’apparence est du premier titre, car elle ressemble à ses cheveux longs. Vient maintenant la question, aurons-nous la possibilité qu’il ressemble aux cheveux courts comme dans Bayonetta 2? Et rappelez-vous que ce chiffre ne sera pas le seul à quitter Bayonetta, car il y a quelque temps, une figure d’elle de First 4 Figures a été annoncée. Cet aspect est encore inconnu, mais ce que nous pouvons faire est d’économiser pour remplir nos étagères avec ces magnifiques figures.

