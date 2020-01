Nous savons déjà combien coûtera le Animal Crossing Switch au Mexique

Oui, nous savons déjà que la révélation de l’édition Switch qui célébrera le lancement d’Animal Crossing: New Horizons est une attaque contre nos portefeuilles, mais nous ne pouvons pas nier que nous le voulons et plus encore car, contrairement à d’autres éditions spéciales, elle se démarque par Le design et sa palette de couleurs. Cela dit, il est temps pour vous de vous préparer car la prévente de cette console est désormais disponible dans notre pays.

Animal Crosing: New Horizons – disponible sur Amazon Mexique

Après la présentation de l’édition spéciale Switch inspirée d’Animal Crossing: New Horizons, Nintendo a confirmé à LEVEL UP que cette édition arriverait en Amérique latine et, apparemment, lorsque cette annonce a été faite, la prévente a commencé en quelques heures. Eh bien, il y a quelques instants, Amazon Mexico a commencé avec la prévente de la console, qui a conquis les fans grâce à sa palette de couleurs et ses détails inspirés de la nouvelle livraison attendue d’Animal Crossing qui débutera le 20 mars. .

Nintendo Switch Animal Crossing: édition New Horizons – disponible sur Amazon Mexique

Ce commutateur édition spéciale a un coût de 8999 $ MXN chez Amazon Mexique et, comme nous vous informons, il a la console et le Joy-Con, une station d’accueil qui a ravi les fans non seulement pour sa conception, mais aussi pour la présence de Tom Nook, qui est prêt à garder notre argent. Il comprend également un étui pour protéger la console et un protecteur d’écran.

Donc, si vous avez vraiment aimé cette édition de Switch et attendez avec impatience l’arrivée d’Animal Crossing: New Horizons, il est temps de profiter de l’occasion pour célébrer les débuts avec style. N’oubliez pas que le nouvel épisode de la franchise arrivera le 20 mars et dans ce lien vous trouverez toutes les informations à ce sujet.

