Nous savons déjà quand la bêta fermée de Phantasy Star Online 2 commencera

Ce qui a surpris les fans de la marque Xbox, c’est que la société a annoncé lors de l’E3 2019 que le titre MMO SEGA Phantasy Star Online 2 atteindrait la Xbox One en exclusivité pour les consoles de l’Ouest. En décembre, nous avons appris qu’une session bêta fermée était en préparation, mais elle n’a pas été révélée quand elle aurait lieu. Heureusement, les fans de la franchise n’auront plus à attendre, car le calendrier des tests a déjà été annoncé.

Selon Polygon, ceux qui s’abonnent à la Bêta peuvent obtenir du contenu exclusif s’ils se connectent quotidiennement pendant le test. La période commencera le 7 février à 19 h 00 (heure de Mexico) et sera active jusqu’au 9 février à 2 h 00.

Pendant cette période, les joueurs peuvent participer à différents événements qui donneront également des récompenses à la fin. Nous vous laissons une liste des événements disponibles avec le temps de Mexico.

7 février

22 h à 22 h 30 – Berceau des ténèbres

8 février

00 h 00 à 12 h 30 – Automates géants: l’éveil

9 h à 9 h 30 – Berceau des ténèbres

15 h 00 à 15 h 30 – Automates géants: l’éveil

19 h à 19 h 30 – Berceau des ténèbres

22 h 30 à 23 h 00 – Le bras d’obsidienne déchaîné

23 h 00 à 23 h 30 – Ancien des abysses insondables

Si vous souhaitez faire partie de la version bêta, vous devez télécharger l’application Xbox Insider Hub. Lorsque vous l’ouvrirez, vous devrez rechercher la section Jeux dans Mes jeux et applications et cliquer sur Rejoindre. Les joueurs recevront des notifications lorsqu’il sera disponible.

Attendiez-vous que SEGA annonce cela? Participerez-vous à la bêta de ce titre qui atteindra la Xbox One? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Phantasy Star Online 2 est également disponible au Japon sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Mais en Occident, il n’atteindra que la Xbox One, sur consoles et sur PC, au format free-to-play. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à son sujet si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

