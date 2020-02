“Nous sommes passés de ce que nous voulions regarder uniquement au marché”, témoigne durement un ancien BioWare

Le créateur Drew Karpyshyn attribue au succès de l’étude et au corporatisme les changements subis par l’équipe.

Le nom deDrew KarpyshynJe vais vous dire quelque chose si vous aimez les jeux de rôle, et c’est que ce scénariste et concepteur de jeux vidéo a des crédits dans son programme dans des jeux aussi incroyables que Neverwinter Nights, Jade Empire ou Mass Effect, parmi beaucoup d’autres. Maintenant a rejointArchetype Entertainmenten tant que scénariste principal, et il l’a fait en envoyant un message dur à son studio précédent.

“Je suis fier d’annoncer que je serai l’auteur d’Archetype Entertainment, le studio fondé par James Ohlen”, déclare Karpyshyn, qui envoie déjà son premier message dans les premières lignes de son blog personnel. “Je n’étais pas tellement enthousiasmé par un projet pendant de nombreuses années“.

Tout a commencé à grandir et les choses ont changé“Je suis dans l’industrie du jeu vidéo depuis environ 20 ans, et quand j’ai commencé chez BioWare, tout était frais et excitant.C’était le travail de mes rêves, entouré de personnes talentueuses pour créer des jeux incroyables comme Baldur’s Gate, la saga Mass Effect ou Dragon Age “, se souvient la créatrice.” Mais tout a commencé à croître et à devenir une entreprise prospère, puis,les choses ont changé“.

Nous cessons de compter sur nos instincts“Nous sommes devenus plus corporatifs et avons commencé à avoir moins d’occasions de faire ce que nous avons tous les deux. Nous avons commencé à pousser les équipes à créer plusjeux basés sur des études de marchéque dans nos instincts créatifs et dans ce qui nous passionnait, “avoue-t-il.”Le travail de mes rêves n’est devenu qu’un travail, J’ai perdu l’enthousiasme et l’émotion que j’avais autrefois. “

“Avec BioWare, je faisais partie d’un héritage qui a duré pour toujours, nous avons créé certains des RPG les plus aimés par les gens ces derniers temps, mais je pense qu’avec Archetype j’ai le talent et la chance de faire quelque chose d’aussi incroyable que cela”, explique-t-il. “Icima passion renaît, c’est une étude qui me rappelle les premiers jours de BioWare et je peux sentir cette magie dans l’air. “

Karpyshyn insiste sur le fait qu’il y a un long chemin à parcourir mais que l’avenir est excitant. “Je sais que les attentes sont pour les nuages ​​et le voyagevient de commencer. Ça va être long et difficile, mais pour la première fois depuis très longtemps,Je veux vraiment entreprendre ce voyage“.

Au cours des deux dernières années, Karpyshyn a travaillé sur différents projets tels que, par exemple,Odyssée des seigneurs dragons, ainsi que l’écriture pour différents supports non liés aux jeux vidéo. Maintenant, avec Archetype Entertainment, ils fonctionnent dans un RPG multiplateformecentré sur l’histoireet la science-fiction qui, pour le moment, n’a pas encore donné plus de détails.

