Nous testons Half-Life Alyx sur tous les principaux casques VR

Half-Life: Alyx n’est pas seulement le grand retour de la franchise légendaire, mais aussi le dernier jeu incontournable pour tous ceux qui possèdent un casque VR. Valve a rendu le jeu compatible avec la plupart des casques VR majeurs, mais comme vous le savez, tous ne sont pas créés de la même manière.

Dans cette vidéo, quatre membres du personnel de GameSpot testent Alyx sur différents casques. The Valve Index, HTC Vive Pro, Oculus Rift et Oculus Quest. Nous décomposons les avantages et les inconvénients de chaque casque VR et vous donnons notre recommandation sur la meilleure façon de découvrir Half-Life: Alyx.

Si vous ne possédez pas de casque VR et que vous souhaitez en acheter un grâce à Alyx, consultez notre liste détaillée des meilleurs casques VR et découvrez où trouver les meilleures offres de casques VR.

Half-Life Alyx a été examiné par Michael Higham, qui a donné au jeu un 9/10, en disant: «Non seulement Half-Life: Alyx a bien fait son passage à la réalité virtuelle, mais il a également amélioré de nombreux aspects j’adore les jeux Half-Life. Vous pouvez lire sa critique complète de Half-Life: Alyx ou regarder la critique vidéo de Half-Life: Alyx ici sur YouTube.