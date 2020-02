Nous vous disons ce que nous avons pensé des oiseaux de proie

Nous vivons à une époque où les films de super-héros sont des événements. Tout comme nous avons récemment vu le Super Bowl, un nouveau film Marvel ou DC est un spectacle qui attire des millions de personnes dans un seul endroit pour profiter d’un thème spécifique. Ces bandes génèrent des milliards de dollars. Des centaines de personnes participent à ces productions productions, et la journée ne se lassera probablement jamais de voir ces œuvres du septième art.

2020 est une année importante pour ce marché. C’est une année post-Endgame. Pour le meilleur ou pour le pire, le plus grand film de l’histoire de l’humanité s’est assis avant et après dans ce genre. Maintenant, tout film de super-héros, quel que soit le studio qui le produit, sera lu à un niveau assez élevé. D’une part, cela fera fonctionner les études à surmonter constamment. De l’autre, cela fera ressortir davantage les différentes propositions.

Dans ce contexte, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) a été créé. En plus d’avoir l’un des noms les plus longs du cinéma actuel, c’est la nouvelle proposition de Warner Bros.et DC, continue avec le récit du DCEU, et est le premier film de cet univers cinématographique à être noté R (ou pour les adultes) ), ceci sans compter Joker. Maintenant, cette bande parvient-elle à élever l’état bas dans lequel se trouve actuellement le DCEU? La grande équipe féminine qui avait tant promis parvient-elle à être efficace? Découvrez la réponse à cette question et à d’autres questions ci-dessous.

Un microunivers

Parce que ce film est pratiquement nouveau, et au moment où vous lisez ceci, il reste encore quelques jours pour la première officielle au Mexique le 7 février, je ne détaillerai pas beaucoup d’éléments de l’histoire, bien que je mentionnerai un ou deux moments pour illustrer certains points.

Birds of Prey pourrait bien suivre l’exemple de Joker et raconter une histoire sans aucun lien avec un grand univers cinématographique. À l’exception que cette interprétation de Harley Quinn est la même que celle que nous avons vue dans Suicide Squad, il n’y a pas de grand élément narratif qui relie les événements de ce film avec Wonder Woman ou Justice League. Heureusement, Christina Hodson, qui est en charge du scénario de ce film, et Cathy Yan, la réalisatrice, l’ont réalisé et ont créé une histoire avec un début et une fin concrets.

Ces dernières années, nous avons vu plusieurs films où sa seule fonction est d’être une bande-annonce du prochain film, intitulé Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel ou Batman v Superman. Il est donc rafraîchissant de voir une histoire qui se sent généralement située dans son propre micro-univers et vous n’avez pas à vous soucier de répondre à certains événements cinq films auparavant, tout en préparant un certain méchant pour Justice League 2.

Cependant, à la fin du film, il y a quelques moments où ils pointent vers certaines actions futures. La grande différence à cette occasion est qu’il ne sait pas avec certitude si nous reverrons jamais Huntress ou Black Canary dans le DCEU. Warner et DC structurent leur univers cinématographique sans leader et choisissent fondamentalement leur prochain projet en fonction de la réception critique et des bénéfices au box-office, et ils n’ont pas créé une structure narrative partagée, du moins il semble. Ce qui n’est pas mal du tout. Je crois vraiment que l’approche de cette entreprise à cette tendance devrait être différente. Créez des histoires uniques qui ont peu ou pas de relation avec d’autres films et, peut-être, ne partagent que des acteurs.

Chaque coup doit raconter une histoire

La meilleure façon de décrire Birds of Prey est: Hyperactivité: le film. Il n’y a pas un seul moment où s’arrête l’action, les blagues, les acteurs, la caméra, le son, le montage, les effets spéciaux et tout ce qui fait de ce film un film. Au lieu de monter lentement au point culminant et d’en profiter. Le ruban est continuellement au-dessus des montagnes russes et seulement jusqu’à la fin, il s’arrête.

De même, le film doit constamment expliquer le comportement derrière un personnage. Ne laissez pas le spectateur identifier par lui-même quelles sont les motivations du méchant ou des héroïnes, ou ce qui se passera dans l’histoire. Tout nous est livré comme si nous étions des enfants distraits et qui ont besoin de voir des lumières colorées toutes les cinq secondes.

Certaines personnes peuvent apprécier cette structure, mais d’autres ne la soutiendront pas. Surtout si l’on considère que nous avons près de deux heures d’action frénétique qui n’a pas un poids émotionnel qui motive les personnages à effectuer des actions intéressantes. La mentalité «Je ne veux pas mourir» est ce qui encourage Harley Quinn à agir. Bien sûr, les autres personnages ont des motivations plus crédibles et humaines, mais pas notre personnage principal, ce qui est dommage.

Harley Quinn ne passe pas par un arc narratif, ou du moins pas un bon. Votre conflit principal doit être interne. “Qu’est-ce qui définit Harley Quinn si Joker n’est pas à ses côtés?” Ce devrait être le voyage que vous devriez faire. Au lieu de cela, notre protagoniste est seulement inquiète de ne pas mourir, et à un moment donné, elle obtient un apprenti. La grande équipe promise n’est même pas une action délibérément provoquée par les personnages principaux, mais est créée momentanément juste parce que l’histoire l’exige.

À aucun moment, nous ne voyons une bonne relation entre Harley Quinn, Huntress et Black Canary. L’histoire a besoin qu’ils aient un objectif presque similaire et soient présents au même endroit pour l’épreuve de force finale. À l’exception de cela, il n’y a pas une seule occasion importante où les personnages interagissent les uns avec les autres. Peut-être qu’ils échangent quelques mots, mais il n’y a pas de scène significative qui rejoint émotionnellement un personnage, en particulier avec Huntress. Le reste ne se limite qu’à un petit dialogue où ils confirment qu’ils ont de l’empathie pour les autres, malheureusement le rôle de Mary Elizabeth Winstead est le moins fréquenté.

Harley n’est même pas confrontée à un monde sexiste qui la rend moins juste pour être une femme. Ne vous méprenez pas, ce conflit est présent dans le film et est important, mais il est relégué à un personnage secondaire. De toute évidence, il n’y avait d’intérêt que pour l’aspect extérieur du personnage et non pour l’intérieur. Il n’y a aucune exploration du concept de Harley Quinn. Rien ne vaut la peine.

Chaque hit doit raconter une histoire, c’est un concept de base de films d’action. Il doit y avoir un poids émotionnel dans chaque confrontation. Se battre juste pour se battre devient ennuyeux et peut affecter la structure d’un film, comme dans ce cas. Il n’y a pas une seule querelle qui change l’état émotionnel d’un personnage. Frappez et partez. La confrontation finale n’affecte même pas Harley, la seule différence est qu’il a maintenant un groupe de connaissances qu’il peut appeler à l’avenir si DC et Warner le permettent. Rien ne change en elle.

Le seul aspect que je puisse apprécier de l’action est la chorégraphie. Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell et Rosie Perez interprètent la plupart de leurs scènes sans avoir besoin de doubles, qui, dans un monde où tous les affrontements sont devant un écran vert et avec une armée de monstres de CGI, c’est de l’air frais. Si seulement le reste du film avait eu le même niveau d’attention que ce département, ma réaction aurait été différente.

Oiseaux de proie (et l’horrible émancipation d’un DC)

Dans l’ensemble, c’est mieux que Justice League ou Batman v Superman, mais ce n’est pas une grande réussite. Maintenant, je recommanderais Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn)… non. Mais je n’appellerais pas cela un film horrible non plus. L’aspect visuel et les performances rendent les deux heures d’hyperactivité un peu moins bruyantes. La meilleure façon de décrire ce film est avec le mème de Lisa Simpson où elle dit simplement “hein”.

À la fin de la journée, ce n’est qu’un film de plus, un spin-off de la DCEU. Tout le monde peut se connecter à différents niveaux avec cette bande, mais ne vous attendez à rien de digne de cette ère post-Endgame et post-Joker. Si Birds of Prey vient jamais sur Netflix et qu’ils ont deux heures à perdre dans leur vie, il y a de pires façons de perdre du temps.

