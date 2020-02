Nous vous disons ce que nous avons pensé du film Sonic

Comment adapter un jeu vidéo au grand écran? Bien que le cinéma et les jeux vidéo partagent un certain langage visuel, il existe des centaines d’éléments qui diffèrent entre les deux médias. Le facteur principal de toute adaptation réussie varie entre les études et les esprits créatifs. L’intention, comme on dit, est ce qui compte.

Le plus gros échec de films comme Mario Bros., Mortal Kombat Annihilation ou Street Fighter, est le manque de vision claire pour justifier la transition vers le grand écran. Heureusement, ces dernières années, nous avons vu comment certaines études ont changé leur perception à ce sujet, et ont choisi d’encapsuler l’essence d’une propriété bien-aimée et d’adapter ce langage caractéristique du cinéma.

De cette façon, nous avons Warcraft et Detective Pikachu, des cassettes qui ne sont pas basées à 100% sur l’histoire de leur matériel d’origine, mais elles parviennent à transmettre au public ce que l’on ressent être un maître Pokémon ou participer à un gigantesque raid. Maintenant, dans quelques jours, le film Sonic The Hedgehog sortira au Mexique, parvient-il à être une bonne adaptation du hérisson bleu? Le grand retour de Jim Carrey à la comédie après six ans d’absence de ce genre en vaut-il la peine? Luisito Comunica fait du bon travail en tant que voix du personnage principal? Connaissez la réponse à ces questions et à d’autres ci-dessous.

Nouveau Sonic, même Sonic

Vous devez clarifier quelque chose avant de commencer, le film Sonic est un film pour enfants. Ne vous attendez pas à l’intrigue la plus compliquée de l’univers ou aux blagues les plus intelligentes de la planète Terre, rien de tel. Ce n’est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Contrairement à l’histoire du personnage titulaire dans les jeux vidéo, le film ne souffre pas d’une crise d’identité. Du début à la fin, il sait ce que c’est.

Maintenant, en tant que tel, Sonic n’est pas une adaptation super fidèle du personnage bien-aimé. En fait, il faut plusieurs libertés pour présenter cette version du hérisson bleu à une nouvelle génération, tout en conservant l’essence de ce que Sonic fait à Sonic. Le personnage titulaire est toujours la personnification du mot “cool” et a une attitude “détendue”.

L’un des moments les plus drôles pour moi et pour le reste des enfants au cinéma a été de voir Sonic faire des danses Fortnite après avoir vaincu plusieurs robots. C’est un détail si simple, mais qui parvient à transmettre efficacement ce qu’est Sonic avec un langage qui convient aux nouvelles générations qui n’ont peut-être jamais apprécié Sonic 3 & Knuckles, Sonic Adventure 2 ou Sonic Mania, mais qui connaissent sûrement le Battle Royale

Mais de quoi parle Sonic The Hedgehog? D’une manière générale, Sonic est un extraterrestre caché dans la petite ville de Green Hills. Cependant, parce qu’un jour cela provoque un choc électrique important, le Dr Robotnik essaie de le capturer et de découvrir comment il a réussi à éteindre la lumière de la moitié de l’hémisphère. Pour s’échapper de notre planète de la manière la plus sûre, le démon bleu demande l’aide du chef de la police locale. Ensemble, ils devront échapper à la loi et créer une belle amitié en cours de route.

D’une manière générale, ce n’est pas le gros problème. Il y a un petit conflit à la fin du deuxième acte qui se résout en quelques instants. Les personnages sont unidimensionnels. Les bons sont bons et les mauvais sont mauvais. Mais, encore une fois, le film sait ce que c’est. Il ne s’agit pas de présenter une intrigue compliquée, ni d’être l’histoire la plus épique possible, ni de créer un univers cinématographique. C’est vraiment amusant.

Merci pour tout Moving Picture Company

Comme vous le savez, le film Sonic n’a pas eu la meilleure première impression de l’histoire. Le design original du hérisson le plus célèbre du monde était un cauchemar devenu réalité. Peu importe si à la fin de la journée c’était un coup de publicité ou non, les vrais honneurs vont à la division de Vancouver de la Moving Picture Company, qui s’est occupée de toute l’animation de ce film, et vous le reconnaîtrez également en donnant vie à des dizaines de Pokémon dans le détective Pikachu. Malheureusement, ils ont fermé leurs portes à la fin de l’année dernière.

Le nouveau design a rapidement conquis le cœur des fans de la série. Malgré tous les doutes que vous pourriez avoir à ce sujet, je suis heureux de vous dire qu’il n’y a rien à craindre. Sonic a l’air fantastique, non seulement dans l’aspect visuel, mais chaque image d’animation rayonne sa personnalité hyperactive caractéristique qui fascinera sans aucun doute les petits et les grands.

Service aux fans …?

Maintenant, un aspect qui peut être une occasion manquée pour certains est le service aux fans. Il n’y a pas grand-chose dans la réalité et ce qui existe peut parfois ne pas être aussi visible. Les références musicales, comme le thème de Green Hill Zone et l’intro de Sonic Mania, ne profitent que d’une minute à l’écran et ne sonnent pas aussi spectaculaire qu’on le souhaiterait. Il n’y a pas non plus un grand catalogue d’oeufs de Pâques liés à l’histoire de Sonic ou SEGA.

Et pas de problème, cette itération de Sonic s’adresse à un public plus jeune. Un enfant de quatre ans ne remarquera même pas certaines des références à l’histoire de ce personnage. Cependant, le peu qu’il y a, est intégré dans l’intrigue d’une manière bien faite qui ne se sent pas forcé et est naturel, comme le tennis emblématique et le spin dash.

Une histoire de deux Sonics

Maintenant, j’ai eu l’occasion de voir Sonic The Hedgehog doublé (comme ils aiment) en espagnol. J’aurais préféré la voir en anglais et apprécier l’excellent travail de Ben Schwartz en tant que personnage titulaire, mais ce sera une autre fois. Au lieu du talentueux Schwartz, nous avons Luis Arturo Villar Sudek, mieux connu sous le nom de Luisito Comunica. En général, cela ne fait pas du bon travail. Vous pouvez dire qu’il est son premier rôle en tant qu’acteur vocal. Dans le cas où à l’avenir nous verrons plus de ce youtuber sur grand écran, j’espère que vous prendrez quelques cours et que vous aurez un meilleur réalisateur.

En revanche, le reste du casting se porte très bien. Mario Castañeda, que vous reconnaîtrez pour avoir donné vie à Goku en Amérique latine, rend sa voix à Jim Carrey et, à la surprise de quiconque, fait un excellent travail. Vous trouvez rarement une voix qui va si bien avec les idiomes d’un acteur. Je ne peux pas imaginer une meilleure combinaison que Carrey et Castañeda.

En parlant de Jim Carrey, bien que j’en sois venu à apprécier davantage son travail dans des drames tels que Kidding, je suis heureux d’annoncer que cet acteur est revenu à l’époque de The Mask et Ace Ventura. Il joue un grand rôle en tant que Dr Robotnik et à la fin du film se révèle être capable d’encapsuler le design emblématique d’Eggman sur un grand écran. La domination qu’il a dans l’espace et la comédie physique qu’il fait est impressionnante pour un homme de près de 60 ans, d’autant plus qu’il a agi de façon assez étrange dans la vraie vie.

En route vers la suite

Paramount Pictures l’a atteint, a créé une bonne adaptation Sonic pour le grand écran. Au lieu de se soucier de servir les anciens fans de la franchise et de remplir le film d’oeufs de Pâques sans signification, ou de faire appel à un public plus général et de ne pas avoir sa propre identité, l’équipe de production a réussi à transmettre avec succès l’essence de Sonic .

Le seul aspect que je puisse considérer comme faible est la musique. Allez, bien que la qualité des jeux de hérissons ait varié ces dernières années, la bande-son est les éléments qui sont constamment loués par tout fan de jeux vidéo. En revanche, à l’exception de deux petites chansons basées sur les jeux, il n’y a pas un grand niveau de production dans ce département. Espérons que nous verrons Hyper Potions ou Tee Lopes fonctionner dans la suite inévitable.

Avec la fermeture de MPC, il sera intéressant de voir le niveau d’animation et l’attention aux détails qu’un autre studio d’animation peut atteindre. À l’exception de la musique, il n’y a pas grand-chose à améliorer. Cela laisse l’espace nécessaire à Paramount pour se concentrer sur l’expansion de la nouvelle mythologie de Sonic.

Au cas où ce ne serait pas clair, je recommande totalement ce film. Luisito Comunica ne fait pas du bon travail comme Sonic, mais s’ils parviennent à trouver Sonic The Hedgehog en anglais dans une salle de cinéma, n’hésitez pas et regardez-le. Allez avec vos enfants, frères, cousins, avec toute la famille, je vous assure que tout le monde va passer un bon moment.

