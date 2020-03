Nous vous disons quelles sont les meilleures cartes MicroSD pour Switch Avez-vous besoin d’espace sur votre console?

Comprendre comment choisir la mémoire étendue optimale pour la console Nintendo

Bien que la Nintendo Switch soit une console pleine d’avantages, certaines décisions prises par le Great N lors du développement de son ordinateur portable hybride ont poussé plus d’un utilisateur à se gratter la tête en se demandant quel était l’objectif derrière cela. L’un des plus notables est lestockage interneCela inclut la console, de seulement 32 Go, dans un monde où les mises à jour, les extensions et les contenus téléchargeables sont à l’ordre du jour. Heureusement, ceux de Kyoto ont jugé bon d’inclure un format d’extension aussi simple et banal qu’uncarte microSD; Ce sont nos recommandations si vous prévoyez d’en obtenir un.

Que demande la console Nintendo pour étendre son stockage?

Le stockage de base de la Nintendo Switch est relativement limité pour ce que ses titres occupent.

Bien que toutes les cartes MicroSD partagent le même format; Depuis le lancement de la norme en 2005, sa technologie et ses capacités ont parcouru un long chemin. Il est très probable que vous ayez un de ces appareils à la maison; Mais s’il a quelques années de retard, il n’est peut-être pas compatible avec votre console. Nintendo lui-même indique clairement sur sa page d’aide quelles sont les normes prises en charge et ses recommandations; mais pour rationaliser le processus, nous les listons ici:

En plus de cela, Big N recommande que nous considérions la vitesse de ces cartes; le transfert des fichiers nécessaires pour déplacer chaque titre sur la console est crucial pour que notre mémoire externe ne devienne pas un goulot d’étranglement. La société recommande que le MicroSD soit compatible avec la norme haute vitesse UHS-I; mais ce n’est là qu’une des multiples normes de haute performance que nous pouvons trouver dans ces cartes mémoire. Voici une liste un peu plus longue:

Il va sans dire que plus la vitesse de transfert est élevée et meilleurs sont les temps de lecture maximum et minimum de la carte, meilleure est l’expérience d’utilisation dans la console. Actuellement, le meilleur que nous puissions acquérir à cet égard est une carte avec la technologie SD Express; car il a les meilleures vitesses de lecture maximales et minimales compatibles avec la console hybride Nintendo. Dans tous les cas, une carte rapide nous fera gagner du temps de chargement et d’éventuels problèmes lors de l’utilisation de nos fichiers de jeu.

Ce que nous recommandons lors de l’extension de la mémoire externe du système

Après tout cet attirail numérique et pour tous ceux qui veulent en venir au fait, il est temps de se demander ce que l’on peut tirer de ces spécifications. Les jeux Nintendo Switch occupent généralement de l’ordre de 11 Go à 20 Go dans les cas les plus extrêmes; par conséquent, la limite de 32 Go pour les cartes MicroSDHC et la limite maximale autorisée de 2 Go pour les cartes MicroSD peuvent être insuffisantes pour une utilisation normale de la console; peu importe à quelle vitesse vous êtes dit cartes. Notre recommandation en 64 Go et plus; de la main d’un MicroSDXC.

Si vous allez télécharger beaucoup de contenuOu votre bibliothèque de titres est extrêmement vaste et vous recherchez également les meilleures performances; la meilleure option est une carte de 128 Go ou 256 Go selon notre budget; Compatible avec la norme UHDS-III ou SD Express pour les meilleurs taux de transfert maximum et minimum. Nous pouvons choisir quelque chose de plus grand, mais le prix peut augmenter considérablement.Au contraire, si notre bibliothèque de titres pour la console est petite et que nous allons seulement enregistrer quelques données ou les titres classiques de Nintendo que nous ne pouvons trouver qu’en téléchargement numérique, une carte de 64 Go ou 128 Go sera plus que suffisant; la norme UHS-I au minimum est toujours recommandée, pour éviter d’éventuelles pertes de performances ou de longs temps de charge.

Si après toutes ces informations, vous n’êtes toujours pas complètement clair quel est l’achat idéal pour augmenter l’espace de votre Nintendo Switch, peut-être que vous avez besoin de quelques recommandations qui serviront de référence. Pour cette raison, en plus de donner quelques alternatives à celles plus indécises, nous listons certaines de nos cartes mémoire préférées pour augmenter l’espace de notre petite console hybride.

Si nous voulons juste les bases: recommandations de capacité de 64 Go Pour ceux dont la situation nécessite peu de gestion du stockage de la console, ou a simplement besoin d’une petite mise à niveau pour continuer à utiliser leur ordinateur portable normalement, la meilleure option est une carte 64 cartes abordable Go de capacité. Voici quelques-uns de nos favoris:

SanDisk Ultra – MicroSDXC pour 10,99 euros (64 Go). Compatibilité avec la norme UHS-I et vitesse de lecture maximale de 100 Mo / s; largement suffisant pour répondre aux besoins de nombreux utilisateurs. De plus, SanDisk est en charge de la fabrication des cartes certifiées Nintendo, donc elles ont une bonne compatibilité. Kingston Canvas Select Plus pour 9,71 euros (64 Go). Kingston est l’une des marques les plus réputées dans ce domaine en raison de sa longue histoire dans tous les types de formats de stockage. Cette carte a des caractéristiques similaires à la précédente, en plus d’un adaptateur que nous n’utiliserons pas beaucoup au début et un prix un peu inférieur. Lexar 633x MicroSDXC pour 17,57 euros (64 Go). En tant que proposition la plus chère de cette section, nous avons le Lexar 633x. Sa différence de prix par rapport aux deux autres alternatives provient de sa compatibilité avec la norme UHS-III, ce qui lui confère une vitesse de lecture minimale de 30 Mo / s, supérieure aux recommandations minimales de Nintendo.

Laisser de la place pour les gros titres: 128 Go de capacités recommandées Avec 128 Go de mémoire externe, nous mettons quatre fois plus d’espace que la mémoire interne de la console, plus que suffisant pour toutes les installations pertinentes et plusieurs jeux numériques; Il est le plus recommandé pour ceux qui ont des rééditions et des remasters, comme dans le cas de Bayonetta, où nous devons télécharger beaucoup de contenu. Ce sont nos favoris:

SanDisk Ultra – MicroSDXC pour 19,99 euros (128 Go). Avec les mêmes avantages que notre première recommandation, mais avec plus d’espace. Encore une fois, un excellent choix de la marque qui certifie les cartes de la société japonaise. Samsung EVO Plus pour 24,99 euros (128 Go). Le contrôleur U3 vous offre de meilleures vitesses de lecture et d’écriture; ainsi qu’une vitesse de lecture minimale plus élevée. De plus, Samsung est une marque réputée dans le secteur avec une bonne couverture.

Recherche du maximum: recommandations d’une capacité de 256 Go et plus Bien que le commutateur ne dispose pas d’un maximum de stockage externe autorisé une fois que nous passons à la norme MicroSDXC; il est difficile de recommander quoi que ce soit au-dessus de 256 Go, sauf si nous avons une grande bibliothèque de titres numériques dans l’e-shop. Malgré tout, les cartes 256 Go sont à un très bon prix depuis quelques mois. Ce sont nos modèles préférés:

Samsung EVO Select pour 53,99 euros (256 Go). En remontant une étape de plus en termes de stockage, mais avec les caractéristiques de notre recommandation précédente, nous avons le Samsung EVO série; à partir de laquelle nous voulons sauver votre carte 256 Go. SanDisk Ultra MicroSDXC pour 57,99 euros (400 Go). Le commutateur prend en charge de plus grandes mémoires que ce SanDisk de 400 Go; Mais si vous êtes prêt à payer l’équivalent d’un titre de la console en stockage, c’est parce que vous voulez que vous ne le manquiez à aucun moment, et cette carte le fait.

Et qu’en est-il des cartes certifiées Nintendo?

Nintendo est conscient de la situation de stockage interne de sa console, c’est pourquoi elle recommande l’utilisation d’un stockage externe sur ses modèles. Cela a également été à l’origine de certaines cartes MicroSD certifiées par la société japonaise; à de nombreuses reprises pour un prix un peu plus élevé que celui trouvé dans les modèles traditionnels de ces cartes.

La réalité est que la certification garantit le bon fonctionnement de ces appareils sur la console hybride; mais ce sont des cartes avec les mêmes caractéristiques que celles que l’on peut trouver de la même marque dans d’autres formats, souvent plus abordables. Si vous trouvez une bonne offre, ou tout simplement comme leurs designs exclusifs et êtes donc prêt à payer un supplément, ils sont une option parfaitement viable. Ce sont les modèles les plus attractifs de par leur design, qui ne nous paraissent ni performances ni prix:

