Nous vous expliquons comment voir Disney + sur PS4 et Xbox One, avec leurs séries et films Star Wars, Marvel ou The Simpsons

La plateforme de streaming vidéo de Disney débarque enfin en Espagne avec une période d’essai gratuite de 7 jours.

Le jour est arrivé. Après des mois disponibles sur le marché américain,Disney + est sorti en Espagneavec votre offre deséries et filmsbasé sur de grandes franchises telles que Star Wars, Marvel ou The Simpsons, en plus des nombreuses productions Pixar et Disney entre autres. Et comme d’habitude, les consoles actuelles ont leur propreappafin que vous puissiez profiter de cette plate-forme vidéo en streaming sans relâcher la manette de jeu.

Vous pouvez accéder à une période d’essai avec 7 jours de Disney + gratuitTout d’abord, bien sûr, vous vous abonnez à Disney +; bien que vous ayez unPériode d’essai de 7 joursau cas où vous voudriez voir sa bibliothèque de contenu avant de parier dessus. Évidemment, vous devez installer l’application sur vos consoles, mais il est aussi simple que d’aller dans les magasins en ligne respectifs de Sony et Microsoft de télécharger l’application gratuitement sur PS4 ou de faire de même et de télécharger Disney + sur Xbox One.

Pour attirer l’attention sur la console Sony, afin de voir le contenu de Disney +, il est nécessaire que vous suiviez d’abord ces étapes:

Accédez aux paramètres système

Activer HDCP

Si vous voulez profiter de leurContenu 4KVous devez également avoir le modèle PS4 Pro et une connexion Internet d’au moins 25 Mbps. Vous n’avez pas besoin d’être abonné au service PS Plus pour pouvoir regarder Disney + sur votre console. Êtes-vous un utilisateur d’une console Xbox?

Une fois que vous avez téléchargé l’application sur votreXbox Oneil vous suffit d’y accéder avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour commencer à profiter de ses films et séries. Comme dans le cas de PlayStation,vous n’avez pas besoin d’être abonné à Xbox Live Goldpour voir le contenu de Disney +. Vous recherchez une expérience 4K? Vous ne pouvez y accéder que sur Xbox One X et Xbox One S.

Comme nous vous le disons dans nos premières spéciales sur Netflix, HBO, Amazon et Disney + pour mars 2020, cette nouvelle plate-forme a quelquesdes séries tant attendues comme The Mandalorianou la dernière saison de Star Wars: Clone Wars, qui ravira sûrement les fans de Star Wars. Mais vous avez également un vaste catalogue de films d’animation Pixar, y compris leurs courts métrages, ou tous les films et séries se déroulant dans leunivers merveilleux.

Vous pouvez vous abonner à Disney + pour 6,99 euros par mois

