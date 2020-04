Nous vous expliquons pourquoi DirectX 12 Ultimate va unir Xbox et PC comme jamais auparavant

Nous discuterons des caractéristiques, de l’intégration et des implications que Microsoft préparera.

Par Manuel Buzn / Mis à jour le 12 avril 2020, 16: 1369 commentaires

Il y a un peu plus d’une semaine, quelques jours après la présentation du cahier des chargesXbox Series Xdans le monde, Microsoft est également passé au développement de jeux vidéo avec l’annonce deDirectX 12 Ultimate; l’API qui accompagnera la console pendant vraisemblablement tout son cycle de vie et dont nous devons souligner une chose: son caractère unificateur clair.

Nous connaissons tous la feuille de route de la division Xbox vers le système d’exploitation phare de Redmond; Des sorties conjointes, des conversions quasi immédiates et une bonne intégration entre le développement des titres sur les deux plateformes.

Cependant, DirectX 12 Ultimate nécessite une coordination complète entre les développements sur Xbox et Windows 10. Nous ne parlons plus seulement des outils de conversion et des outils similaires sur toutes les plateformes; mais de travailler de manière interchangeable pour les deux. Par conséquent, dans ce texte, nous allons explorerles nouveautés de DX12 Ultimateet de m’éloigner des implications de ce cours.

I. Le nouveau rempart du développement croisé entre Xbox et Windows 10

Il est important de comprendre que bien que DirectX 12 Ultimate soit un nouvel ensemble d’outils de développement, ces outils ne sont pas nouveaux. Tout ce qui est inclus avec DX12 Ultimate est déjà apparu d’une manière ou d’une autre dans DirectX 12; Ce n’est même pas une nouvelle API, maisune mise à jour “formelle” de DX12pour le préparer à la Xbox Series X et au matériel qui est sur le marché depuis sa première apparition. Cela dit, nous pouvons nous demander où sont les nouvelles après cette nouvelle mise à jour?

La clé derrière DX12 Ultimate estleur intégration dans les plateformesdans lequel il sera utilisé et au moment de son lancement. DirectX 12 est sorti en un an 2015 dans lequel la Xbox One était déjà sur le marché depuis un certain temps et le matériel PC avait clairement dépassé les consoles du moment. L’API Microsoft serait éventuellement intégrée à la console, mais cette intégration est quelque peu limitée par ce matériel. La réponse à ce problème étaitXbox One XMais maintenant, nous nous préparions pour la prochaine échelle technique.

Cette fois, DirectX 12 Ultimate arrive à temps pour les consoles MicrosoftCette fois, DX12 Ultimate verra le jour avec la nouvelle console Microsoft et cela, en raison des caractéristiques de son matériel, aura un point de départ plus similaire à ce que nous voyons sur PC aujourd’hui. Cefacilite le développement simultanéentre les deux plates-formes, c’est pourquoi DirectX 12 Ultimate partage des outils et des pilotes entre elles. Tous les éléments techniques communs à l’espace PC pourront voir la lumière dans la série X, de la même manière, tout développement fait pour la série X devrait être compatible avec Windows.

II. Une jonction qui transcende les plateformes pour se concentrer sur le matériel

Mais ce travail de réconciliation de DirectX 12 Ultimate ne se limite pas seulement au bracketing entre consoles et ordinateurs. La plupart des technologies que DirectX 12 intègre depuis son lancement sont le fruit d’une étroite collaboration entre Microsoft et Nvidia; La société californienne a été un pionnier des avancées techniques que DX12 Ultimate annonce maintenant, peut-être le plus reconnaissable étant le travail effectué avec Raytracing, le protagoniste de sa gamme actuelle de processeurs graphiques basés sur l’architecture.Turing.

Xbox Series X.

Cependant, la console Microsoft utilise du matériel AMD à la fois pour son processeur principal et ses graphiques. A propos de ce dernier, il faut dire qu’il est basé surRDNA 2, une architecture prometteuse dérivée de l’actuel RDNA qui compose les cartes Navi et dont il reste encore beaucoup à découvrir au moment de la rédaction de cet article.

Le travail de DX12 Ultimate est de réconcilier le matériel des plates-formes sur lesquelles il sera utiliséUne partie du travail de DirectX12 Ultimate consiste à intégreroutils de développementDes moyens qui vous permettent de profiter des caractéristiques des deux architectures, sans en négliger aucune. C’est la nature de cette collaboration, fruit du travail bilatéral de Microsoft avec AMD et Nvidia, l’un des principaux moteurs de cette nouvelle révision de DX12. On pourrait dire que c’est une sorte de liant entre Turing et RDNA 2 pour tout travail développé dans le cadre de Xbox et Windows 10.

III. Les caractéristiques que nous verrons après le lancement de DX12 Ultimate

À ce stade, il est temps de s’arrêter et de commenter quelles sont ces caractéristiques qui seront intégrées; ainsi que leurs implications pour l’avenir des titres développés dans son cadre. Nous discuterons brièvement de ceux qui ont reçu le plus d’importance de Microsoft, pour tous ceux qui sont intéressés:

Raytracing via DXR 1.1

Peut-êtrela caractéristique la plus frappanteou celui qui a reçu le plus de battage médiatique depuis sa présentation a été Raytracing; Ce n’est pas pour moins, car c’est une technique de rendu qui semblait impossible pour le monde du jeu vidéo jusqu’à très récemment. Nous n’allons pas y revenir, car nous avons longuement parlé de son fonctionnement et de ses résultats; Mais je sais que nous allons parler de ce que signifie cette mise à jour.

La réalité est le caractère expérimental de l’API originale pour Raytracing imprègne la mise en œuvre de ces techniques dans les jeux vidéo. Pour cette raison, les développeurs avaient peu de contrôle sur la façon d’implémenter les techniques de Raytracing via les outils DX12, entraînant une consommation élevée de ressources à quelques exceptions près. Les résultats étaient visuellement impressionnants, mais le coût des ressources était élevé.

Les efforts autour de DXR 1.1 se concentrent surle rendre plus simple et plus efficacela mise en œuvre de ces techniques; ainsi que de donner aux développeurs plus de contrôle sur ce que Raytracing a à offrir dans leurs jeux vidéo. Nous voyons cette intention dans des mesures telles que la centralisation du GPU pour le “placement” des shaders sans utiliser le CPU; ou dans l’apparence du soi-disant Raytracing Inline. Une méthode RT alternative un peu plus “décaféinée” qui peut être placée à différents stades de rendu pour obtenir un meilleur effet. Toutes ces mesures visent à amener le RT à plus de titres et à faciliter sa mise en œuvre, nous le verrons donc plus régulièrement.

VRS: améliorer la façon dont nous appliquons les ombres dans nos jeux

Une autre des inclusions que DX12 Ultimate a reçues a été la soi-disantOmbrage à taux variable; l’une des innovations introduites par l’architecture Turing de Nvidia. Il s’agit d’une méthode d’adaptation de la représentation des ombres sur l’écran, afin que les sections qui ont moins d’impact sur l’image finale n’aient pas nécessairement à recevoir un ombrage 1: 1 par rapport à la résolution. Pour ce faire, ils divisent les zones de l’écran en sections de 16×16 pixels et ajustent dynamiquement la résolution de ces ombres image par image.

Grâce à VRS, nous pouvons appliquer des ombres de différentes résolutions dans une scène dynamique.

En parlant de plus près, c’est une méthode quipermet aux ombres de “paraître pire” là où elles passent inaperçues, afin de gagner en performance. Plus les dépenses en ressources d’une scène sont intenses, plus il est avantageux d’appliquer correctement le VRS; Des résolutions élevées comme 4K ou des scènes complexes apprécieront cet ajout pour ce qui est, après tout, une pièce de plus pour l’optimisation graphique.

Recalibrer la façon dont nous représentons une scène à l’aide de shaders de maillage

De tous les éléments annoncés, l’un des plus intéressants sur le plan personnel semble être pour l’avenir du développement graphique dans DX12 Ultimate est le soi-disantShaders de maille. Comprendre pourquoi cela n’a pas sa place dans un texte comme celui-ci, mais nous essaierons de résumer son importance.

Pour comprendre son importance, il faut dire qu’un shader est, grosso modo, chargé de faire les calculs qui définissent la position des graphismes que l’on voit à l’écran. Il existe différents types dans l’architecture d’un processeur graphique, chacun spécialisé dans une section spécifique de la chaîne de processus en charge de dessiner chaque scène; Les pixel shaders ou vertex shaders sont deux exemples rapides.

Grâce à VRS, nous pouvons appliquer des ombres de différentes résolutions dans une scène dynamique.// Image: Nvidia.

Mesh Shaders est un nouveau type de ces shaders, celui quirestructure la chaîne de processus déjà nomméeou pipeline que nos GPU suivent lors du rendu de chaque image; Au lieu de parcourir les différents shaders jusqu’à la fin du processus, le mesh shader simplifie tout ce partage d’informations. Ce changement vise à optimiser la manière dont la géométrie de chaque étape est représentée par la pixellisation; tout en ouvrant les portes à toutes les techniques dont nous avons déjà parlé. Pour ceux qui ont faim de connaissances, je recommande fortement ce poste Nvidia.

Sampler Feedback: un autre outil d’optimisation

Enfin et surtout, nous avons inclus leCommentaires de l’échantillonneur; l’une des nouveautés introduites par le lancement de Turing. C’est un outil pour optimiser la façon dont nous chargeons les textures d’une scène avec une géométrie dynamique, que ce soit par la distance, le LOD, ou un simple changement de caméra.

Imaginez: Microsoft.

Sampler Feedback facilite l’optimisation de ressources précieuses telles que la VRAM lors du chargement d’une scène; favorisant les éléments les plus présents à l’écran. Parmi ses avantages figure sa facilité à permettre l’utilisation de techniques telles queOmbrage Texture-Espaceet d’autres techniques pour améliorer les performances dans les scènes avec un éclairage complexe.

IV. Que pouvons-nous retirer de tout cela?

Après tout ce verbiage, de nombreux lecteurs se demandent peut-être quelles conclusions nous pouvons tirer après la présentation officielle de DX12 Ultimate. La réalité est que, sur le papier, tous ces changements sontun pas dans la bonne directionQuelle sera la clé de cette génération?tirer parti des ressources matérielles importantesavec lequel compter la Xbox Series X et l’avenir de Turing et RDNA2; Mais, comme pour tout dans ce monde, sans le soutien suffisant des développeurs, nous ne pourrons jamais voir les résultats associés.

DX12 Ultimate est un pas dans la bonne direction pour tirer parti des ressources Xbox Series XMicrosoft en est conscient, ainsi que de la valeur que les API commeVulkanet d’autres acquièrent parmi les développeurs, et ils ont répondu avec force: unification des outils pour deux plates-formes dans lesquelles il a une forte présence. En peu de temps, nous pouvons commencer à voir ce que DX12 Ultimate réserve aux joueurs.

En savoir plus sur: DirectX 12 Ultimate, Xbox Series X et Technology.

.