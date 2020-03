Nouveau dans Sabotage Studio est Sea of ​​Stars, un RPG au tour par tour

Le Messenger est peut-être l’un des titres indépendants les plus importants de ces dernières années. Le travail de Sabotage Studio a atterri sur Nintendo Switch en août 2018, étant un succès complet à la fois critique et dans la réception d’utilisateurs de différentes plateformes. Après son départ, ses créateurs ont continué d’alimenter leur aventure avec l’arrivée de Pique-nique panique, un DLC gratuit qui jusqu’à l’année dernière n’était pas disponible. Maintenant, après l’aventure Ninja, le studio a annoncé son prochain projet: Mer d’étoiles, un RPG au tour par tour qui promet d’aller au-delà de ce que nous pouvions voir dans son précédent jeu vidéo.

Sea of ​​Stars, un PRG au tour par tour de Sabotage Studio

Situé dans le même univers que The Messenger et étant un RPG au tour par tour. C’est ainsi que Sabotage Studio a annoncé avec style à Sea of ​​Stars, son nouveau projet devrait être disponible en 2022 et qui aura son lancement à la fois sur PC et consoles. Donc, en ce moment, Sea of ​​Stars a son propre campagne sur kickstarter, qui servira à financer le titre à travers différents objectifs pendant une durée d’un mois.

Avec sa section artistique pleine de pixels et son engagement dans le genre RPG au tour par tour, Sea of ​​Stars cherche à offrir une expérience comme celles d’antan, comme Chrono Trigger, mais aussi, que l’aventure est une bouffée d’air frais grâce à l’utilisation de la mécanique plus moderne.

Ensuite, nous vous montrons sa première bande-annonce:

