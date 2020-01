Nouveau Game + et Reaper confirmés

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers C’est la suite du titre le plus aimé de la PS3 et de la PS4, mais cette fois, il sortira également pour Nintendo Commutateur. Bien que nous sachions déjà qu’il s’agit d’un RPG d’action, il y avait encore une caractéristique très courante dans ce type de jeux qui n’avait pas été confirmée, mais maintenant nous savons avec certitude qu’il sera inclus. De plus, les fans de la saga Persona pourront revoir un certain ennemi qu’ils reconnaîtront dès qu’ils le verront apparaître à l’écran.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers confirme le nouveau jeu + et l’apparition de Reaper

Comme confirmé dans le numéro 1626 du magazine japonais Famitsu hebdomadaire, Persona 5 Scramble: Les Phantom Stikers auront la possibilité de démarrer un Nouveau Départ + Une fois que nous avons terminé l’histoire des voleurs de fantômes pour la première fois dans cette suite. Ainsi, si nous décidons de démarrer le deuxième jeu de cette manière, nous pouvons maintenir les niveaux et notre équipement, mais nous aurons également accès à une certaine personne via le menu de fusion depuis le début du jeu. Nous aurons même Wolf dans notre équipe dès le départ.

De plus, les adeptes de la saga Persona ont également de la chance, car il a été confirmé que Reaper, un ennemi plus que connu pour être extrêmement puissant, fera son apparition dans cette suite.

Enfin, il suffit d’ajouter que, dès le début, le difficulté “risquée”, ce qui rendra le jeu extrêmement compliqué, sera disponible dès le début. Bien sûr, si nous le choisissons, les meilleures récompenses, c’est-à-dire celles qui augmenteront nos paramètres, augmenteront son taux d’apparition. Il sera plus facile de rendre les voleurs de fantômes puissants pour lutter contre les ennemis qui ne nous donneront même pas le moindre souffle!

