Nouveau gameplay Battle for Bikini Bottom – Réhydraté

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté Ce n’est peut-être pas l’un des jeux les plus attendus de l’année, mais cela ne signifie pas que ce sera une mauvaise expérience. Le gameplay le plus récent de ce titre nous permet de voir ses graphismes incroyables, ainsi qu’une mécanique de jeu assez solide, mais au cas où vous ne me croiriez pas, ici vous pouvez le voir par vous-même.

Bien qu’en tant que telle, la date de sortie officielle de ce titre n’ait pas encore été confirmée, Nintendo Il a peut-être accidentellement fuité lorsque ce titre sera enfin entre nos mains. Et pour les fans les plus dévoués, il y aura également des éditions sensationnelles de collection, bien que je vous prévienne, ce sera un coup dur pour votre portfolio.

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom il a été initialement publié en 2003 pour le GameCube, PlayStation 2, Xbox, PC et même Game Boy Advance. À l’époque, c’était un jeu de plateforme assez solide qui vous permettait d’explorer pratiquement tous les Bas de bikini, avec Bob l’éponge, Patrick ou Sandy en tant que personnages jouables. Au fil du temps, le jeu est devenu ce que beaucoup considèrent comme un «classique» et THQ Nordic Il semble l’avoir remarqué car c’est ainsi qu’ils ont annoncé ce remake.

Source: GameXPlain

