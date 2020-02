Nouveau gameplay Resident Evil 3 Remake en 4K spectaculaire!

Resident Evil 3 Remake C’est, sans aucun doute, l’un des titres les plus attendus de cette année et pour cause. Capcom Il a fait un travail fantastique avec le remake de 2, et ce même niveau de qualité devrait être transplanté dans cette future suite. En cas de doute, le gameplay le plus récent vous montrera qu’il n’y a rien à craindre, et ici vous pouvez le voir dans une résolution 4K spectaculaire.

Heureusement, nous aurons l’occasion de profiter de ce titre peu de temps avant sa sortie officielle grâce à Capcom confirmant qu’ils travaillent déjà sur une démo pour ce jeu, bien que malheureusement il n’y ait toujours pas de date de début officielle. En revanche, si ce gameplay ne vous suffisait pas, n’oubliez pas que vous pouvez également voir un grand nombre d’images filtrées en cliquant sur le lien suivant.

Resident Evil 3 Remake fera ses débuts le 3 avril pour PS4, Xbox One et PC.

Source: Dengeki Online

