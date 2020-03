Nouveau jeu Ben 10 annoncé pour consoles et PC

Cartoon Network collaborera avec Jeux purs et durs pour une nouvelle expérience de Ben 10 sur consoles et PC cette année. PHL Collective, équipe derrière ClusterPuck 99, sera responsable du développement du projet. Les détails de cette aventure interactive à venir, y compris son titre, sont inconnus pour l’instant.

La nouvelle est arrivée peu de temps après Cartoon Network révélera Ben 10 contre. L’univers: le film, qui sortira cet automne. Ce nouveau film suit les traces du redémarrage de 2016 qui a introduit de nouveaux personnages et compétences pour son protagoniste Ben Tennyson Combien ce jeu vidéo s’adaptera à la série reste un mystère.

Jeux purs et durs il s’est également occupé du dernier match de Ben 10, qui a été lancé en novembre 2017 pour PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Cet éditeur a également travaillé dans d’autres franchises, telles que Paw Patrol, Steven Universe, Comment entraîner votre dragon et la période glaciaire.

Source: Jeux purs et durs

