nouveau jeu des créateurs de League Of Legends

Valorant, le nouveau jeu de tir Riot, les créateurs de League Of Legends a déjà une date de sortie. Une annonce qui est venue avec un gameplay complet de la version alpha du jeu, joué par ses propres développeurs, et qui nous laisse des indices sur ce qui devrait être le nouveau succès de Tencent.

Ongle mélange subtil entre Overwatch et Counter-StrikeValorant se positionne comme l’un des free-to-play de l’été avec lequel résister à Fortnite et Apex et avec lequel Riot veut faire un pas en avant dans un marché différent de celui du MOBA, qu’ils contrôlent désormais, pour concurrencer l’un des secteurs les plus actifs de l’industrie du jeu vidéo comme le SPF.

Le titre, qui sera lancé à l’été 2020, sans une date exacte confirmée, il sera entièrement gratuit et sera financé par micropaiements pour les éléments cosmétiques ainsi qu’avec une passe de combat, quelque chose de déjà standardisé dans les jeux qui arrivent gratuitement.

Comme nous pouvons le voir dans le gameplay, le jeu sera assez austère en matière de graphisme, nous supposons que dans l’intention de fonctionner sur tous les types d’appareils et les PC les plus bas du spectre des spécifications, un mouvement qui garantit une plus grande base de joueurs potentiels pour le nouveau FPS de Riot, Valorant.

