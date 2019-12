Nouveau Kill La Kill: la mise à jour IF sur Nintendo Switch ajoute un personnage DLC gratuit

Si vous possédez Kill La Kill: IF sur votre console Nintendo Switch, assurez-vous de vérifier que vous exécutez la dernière mise à jour lorsque vous obtenez un tout nouveau personnage. Le personnage est Mako Mankanshoku, favori des fans, qui utilise son uniforme Goku deux étoiles spécial au combat. La mise à jour corrige également quelques bugs et propose quelques modifications. Voici les longues notes de mise à jour pour Kill La Kill: IF:

Nouveau contenu

Ajout d'un nouveau personnage jouable, Mako Mankanshoku. * Jouable dans tous les modes versus et en mode Galerie.

Changements d'équilibre

Ajustement des actions de chaque personnage. Correction d'un bug où les valeurs de dégâts affichées n'étaient pas ajoutées pour certains mouvements.

Modifications de l'équilibre des personnages

Modifications de l'équilibre universel Correction d'un bug où les dépensiers de la jauge SP pouvaient parfois être utilisés même lorsque la jauge SP n'était pas assez pleine.Correction d'un bug où, en mode entraînement, les ennemis touchés par certaines attaques passaient par des animations de dégâts après la réinitialisation de leur position. problèmes de caméra en mode d'entraînement et en mode tutoriel Ryuko Matoi (Monolame) Tiret à longue portée Attaque au sol à longue portée Rupture du terrain Rupture de l'air Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0, d'autres attaques ne changeraient pas la valeur limite. Fin du temps vaincre Satsuki Kiryuin (Monolame) Attaque au sol à longue portée Air à longue portée Pause au sol Attaque à la rupture au sol Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0, d'autres attaques ne changeraient pas la valeur limite. Attaque au sol à longue portée Ajout de 25 à la valeur limite lorsque le la valeur limite était de 200 ou moins avec Ketsui Lv1 ou supérieur. En plus,

les attaques autres que les annulations de purée peuvent maintenant être enchaînées dans les circonstances ci-dessus.Robot à courte portée 1 vert Ajustement du timing des annulations à longue portée.Attaque aérienne à courte portée Ajusté Ketsui Lv 1 et mouvements supérieurs et détection de collision d'attaque à courte portée.Fermer -range special Correction d'un bug où les personnages se déplaçaient vers le centre de la scène avant la dernière attaque après les animations de touche.Time up bat Ira Gamagoor Spécial à courte portée (Fin de lancer fouet) Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0, une attaque ne changerait pas la valeur limite.Time up défaite Uzu Sanageyama Action camera Comportement de la caméra ajusté lorsque Sanageyama est proche de l'écran.Attaque de rupture Correction d'un bug où les entrées de tableau de bord de poursuite n'étaient pas enregistrées pendant les pauses de garde et les coups de compteur.Air à courte portée 1 L'itinéraire d'annulation dans une pause a été changé en un tiret. Correction de l'itinéraire d'annulation pendant les coups sûrs afin qu'il soit le même que pendant les coups normaux.Non Jakuzure Coup de commotion cérébrale Changé le timi ng de sorte que lorsqu'il est équipé, le tir se déclenche au début de l'action lors de l'exécution d'un tir de poursuite.Ajout d'un suivi horizontal lorsque le tir équipé est tiré.Ground breakLong-range specialLong-range superSpecial break Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0 , de nouvelles attaques ne changeraient pas la valeur limite. Défaite jusqu'à Houka Inumuta Cape terrestre à courte portée 2 Cape terrestre à courte portée 3 Cape aérienne à courte portée Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0, d'autres attaques ne changeraient pas la valeur limite Cape terrestre à longue portée 1 Cape terrestre à longue portée 2 Cape aérienne à longue portée Correction d'un bug qui empêchait les attaques de bunshin de se déclencher lorsque la cible bloque le cube.Fixation d'une animation mais avec des attaques de bunshin.Pause de la cape d'air Comportement ajusté pour l'air à courte portée Attaques après les coups de poursuite.Pause spécialeSuper pausePas de dégâts sont désormais affichés avec le nombre de coups pendant les animations de démonstration.Ragyo Kiryuin Coupure spécialeSuper pause Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0 , de nouvelles attaques ne changeraient pas la valeur limite.Time up defeat Nui Harime Air à courte portée 2Dash break Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0, d'autres attaques ne changeraient pas la valeur limite.Ryuko Matoi (Dual-wield) Fermer – forme au sol à distance 2 forme au sol à longue portée 1 forme au sol à longue portée 1 forme aérienne à longue portée spécial à longue portée 2 spécial à longue portée 3 Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0, de nouvelles attaques ne changeraient pas la valeur limite.Satsuki Kiryuin (Double armure) Coupure d'air Spécial longue portée Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0, d'autres attaques ne changeraient pas la valeur limite.Air step cancel Correction d'un bug où une mise à jour pour augmenter la puissance d'attaque de 50% n'était pas implémentée correctement.Time up défaite Nudist Beach DTR Terrain à courte portée 2 horizAir à courte portée 2 Correction d'un bug où si la valeur limite de la cible était 0, de nouvelles attaques ne changeraient pas la valeur limite.Toutes les attaques à longue portée Dommages supplémentaires causés par le sho collant accumulé ts augmente désormais le nombre de combos. La quantité de tirs collants accumulés pour infliger des dégâts supplémentaires s'additionne à chaque fois.

Cependant, à Ketsui Lv1 ou supérieur, ce nombre est réinitialisé.Le nombre de coups collants est compté séparément pour Ketsui Lv0 et Ketsui Lv1 et supérieur.Les coups collants super accumulés à courte portée sont maintenant réinitialisés une fois l'animation terminée.

