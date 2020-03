Nouveau périphérique Nintendo Switch en forme de machine d’arcade

Quand on parle de Nintendo Switch Nous avons tous à l’esprit l’hybride Nintendo qui se caractérise par son hybride et par le couplage / découplage de ses commandes, permettant ainsi suffisamment de modes de jeu sur la même console. Mais, même s’il est vrai que pour la plupart des jeux, ces commandes sont assez fonctionnelles, pour d’autres, elles peuvent devenir une manière de jouer plus forcée. Voilà ce que pense la société japonaise Thanko, qui a développé un nouveau périphérique pour que notre Nintendo Switch puisse profiter de divers jeux d’un point de vue plus classique.

Des jeux de combat comme le Street Fighter classique, caractérisés par leurs débuts dans arcade, et après la sortie d’autres accessoires pour transformer esthétiquement votre Nintendo Switch en arcade, maintenant vous pouvez les apprécier avec le soutien compatible avec la console Nintendo qui vous permet d’avoir la configuration de boutons comme si l’un d’eux machines d’arcade concerné. Pour cela, la société japonaise a conçu un support pour la console qui a un connecteur compatible avec elle, en comptant le support avec les boutons classiques dans l’agencement des jeux d’arcade. Cela permet un plus grand confort dans ce type de jeux puisque vous utilisez le joystick et toute la configuration des boutons d’une seule main disposés en trois rangées dans lequel les boutons sont beaucoup plus grand et confortableDe plus, le support vous permet de charger la console tout en l’utilisant afin que nous puissions profiter des heures et des heures de jeu avec ce système sans se soucier de la batterie.

Il est clair que si vous manquez ces après-midi de votre enfance dans l’arcade en jouant avec vos amis, ce périphérique est fait spécialement pour vous puisque vous pourrez jouer à des jeux classiques avec lui et rappelez-vous ce temps nostalgique de jouer avec vos amis, en plus du support Il y a la possibilité de connecter cette “télécommande” via un câble pour jouer plus confortablement si vous préférez. Donc, vous savez, ce nouveau mode de jeu rejoint le campus que la console possède déjà (comme le SNES, la commande de NES et GameCube par exemple) pour nous offrir des heures et des heures de plaisir au prix de € 41,22 (4980 yens) pouvoir acheter en ligne à partir de ce lien … mais gardez à l’esprit que le magasin est en parfait japonais, donc ils peuvent ne pas accepter les commandes en dehors du Japon.

