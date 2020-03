Nouveau personnage Persona 5 Royal Trailer Stars nouveau personnage Kasumi Yoshizawa

Le développeur de Persona 5 Royal Atlus continue de susciter l’enthousiasme pour sa sortie le 31 mars. Une nouvelle bande-annonce axée sur les voleurs fantômes et la nouvelle héroïne, Kasumi Yoshizawa, a été publiée.

Yoshizawa est un tout nouveau personnage jouable dans Persona 5 Royal, et de et de Michael Higham à un événement préliminaire, elle est “une nouvelle étudiante à votre école, Shujin Academy, et est assez bien connue pour ses talents de gymnaste . “

Selon une courte scène jouée par Higham, “Il est évident qu’elle aime Joker, acceptant son offre de partager un parapluie pour marcher sous la pluie, puis s’ouvrant à lui sur sa vie scolaire. Il semble que l’administration et la faculté de Shujin essaient pour lui offrir des avantages spéciaux en tant qu’athlète de haut niveau, mais elle semble être en conflit et veut bien faire tout le monde. ” L’objectif de Yoshizawa semble également être “les compétences de type béni et les attaques physiques”.

Persona 5 est sorti en 2017, et Persona 5 Royal est une mise à jour exclusive à la PS4 de la version originale qui ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.

Vous pouvez lire notre aperçu complet de Persona 5 Royal pour voir s’il vaut la peine d’y investir, mais notre auteur conclut: “[Persona 5 Royal] n’est pas seulement le même jeu avec plus de contenu; P5R est la version définitive et la réimagination de l’original, reconstruit avec des changements fondamentaux dans l’histoire et le gameplay. “Nous aurons bientôt une revue du jeu.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.