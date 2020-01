Nouveau sur Netflix en janvier 2020 – Meilleurs films et émissions de télévision à regarder!

Nous sommes en 2020, et il n’y a pas de meilleure façon de passer la nouvelle année que de vous enfouir sous votre couverture et de regarder Netflix toute la journée. Cependant, chaque mois, le service de streaming diffuse une tonne de nouveaux contenus, et de nombreux films, émissions de télévision et originaux se dirigent vers vous en janvier, alors que devriez-vous regarder et quoi de mieux à regarder? GameSpot vous a couvert, et nous avons quelques recommandations pour vous, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus.

Le 1er janvier, Netflix a sorti de nombreux films pour votre plaisir. Vous pouvez regarder la comédie classique de passage à l’âge adulte de John Hughes Ferris Bueller’s Day Off et débattre par vous-même si Ferris est réel ou juste une manifestation de ce que Cameron veut être dans la vie. Arrivent également ce jour-là Inception et le film Teenage Mutant Ninja Turtles.

Si vous aimez les vampires, consultez Dracula le 4 janvier. Elle vient des créateurs de Sherlock, Mark Gatiss et Steven Moffat, et c’est une mini-série en trois parties avec Claes Bang comme le légendaire vampire. Inspirée du roman classique de Bram Stoker, cette série promet de nouvelles aventures qui “étoffent les crimes sanglants de Dracula” et font de lui un personnage plus vulnérable.

Le 31 janvier, BoJack Horseman se termine avec la saison 6B. BoJack est à son point le plus bas de la série et il a du mal à se nettoyer. Après un passage en cure de désintoxication, il est contraint de faire face aux erreurs qu’il a commises. Bien que tout cela semble super déprimant, BoJack est l’une des émissions les plus hilarantes à la télévision, et c’est vraiment dommage de le voir disparaître.

