Nouveau thème bonus de précommande Playstation Store pour Final Fantasy VII Remake maintenant disponible

Le compte twitter officiel de Final Fantasy VII Remake a taquiné un autre thème PS4. Les fans de la franchise peuvent désormais obtenir un thème bonus limité “Prélude” lorsque vous pré-commandez votre copie de Final Fantasy VII Remake sur le Playstation Store et téléchargez une copie numérique de FFXIV – y compris l’essai gratuit -. Le thème est une collaboration d’images et d’icônes FFVII Remake et Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn, ainsi que le morceau de musique “Prelude” du Remake.

Comme le thème fait partie de la précommande pour l’édition numérique de Final Fantasy VII Remake sur PS4, le thème n’est disponible que si vous achetez avant la date de sortie officielle, le 10 avril. Que ce thème soit ou non disponible après la la date de sortie pour l’achat est inconnue.

Les joueurs PS4 peuvent télécharger le thème gratuitement dès maintenant s’ils remplissent deux conditions:

Avoir précommandé Final Fantasy VII Remake sur le Playstation Store.

Cela inclut à la fois la version numérique régulière et l’édition numérique de luxe.

Posséder Final Fantasy XIV sur PS4 en édition numérique.

Cela inclut Final Fantasy XIV Online Starter Edition, Final Fantasy XIV Online Complete Edition (Standard ou Collectors Editions), Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ou Final Fantasy XIV: Free Trial.

C’est le moment idéal pour pré-acheter votre édition numérique de Final Fantasy VII Remake, car les éditions physiques peuvent ne pas être lancées à temps.

