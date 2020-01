Le prochain jeu Justice de My Hero One est prévu pour Nintendo Switch cette année et le marketing de Bandai Namco pour le titre d’action a commencé. Aujourd’hui, la société a mis en ligne une nouvelle bande-annonce montrant beaucoup d’action, comme vous pouvez l’attendre de Deku. My Hero One’s Justice 2 arrive sur Nintendo Switch ici à l’ouest le 13 mars et vous pouvez précommander une édition spéciale plutôt sympa sur la boutique Bandai Namco.

