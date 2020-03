Nouveau trailer mod Jurassic Park pour Half-Life 2 Jurassic Life, qui sortira très prochainement

Le développement de ce jeu de tir à la première personne à Isla Nublar progresse vers la fin de votre voyage.

Depuis plus de cinq ans, il est en développementVie Jurassique, un mod pourDemi-vie 2basé sur le film mythique de Steven Spielberg qui était destiné à nous emmener à Isla Nublar dans un jeu de tir à la première personne suggestif. Cependant, malgré l’ambition du projet, le titre est resté assez silencieux jusqu’en octobre dernier, lorsqu’il est réapparu avec une vidéo et plusieurs images, et maintenant, où ses managers assurent qu’il est déjà jouable du début à la fin. Fermer la version?

Nous approchons de la fin du voyage.“Depuis plusieurs annéesle projet était paralysé, mais nous avons réussi à y revenir avec pour seul objectif d’achever son développement. Avec l’aide d’anciens et de nouveaux membres de l’équipe, nous approchons de la fin de notre voyage “, expliquent les responsables du jeu vidéo dans la description d’unnouvelle bande-annonce passionnante de Jurassic Lifecela, exposent ses managers, ne représente pas le dernier aspect de la proposition bien qu’elle soit déjà parfaitement jouable du début à la fin.

Pour ceux qui ne connaissent pas Jurassic Life, c’est une production 100% amateur, à but non lucratif qui propose aux joueurs de jouer le rôle deRobert Muldoon, Jurassic Park Rangeret vivez une aventure intense d’action enIsla Nublardans une histoire qui ne cherche à adapter ni les films ni les romans.

