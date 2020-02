Nouveau trailer pour la 3ème saison de Dragon Ball FighterZ

Kefla, la fusion de Saiyan Kale et Caulifla, de l’univers 6 de Dragon Ball Super, arrivera à Dragon Ball FighterZ le 28 février, mais ce puissant combattant ne viendra pas seul, mais avec un Mise à jour gratuite à l’occasion du début de la troisième saison du titre de lutte Arc System Works qui ajoute une série de contenus et de changements auquel nous devons être attentifs. C’est pourquoi Bandai Namco a publié la bande-annonce suivante, examinant tous ces contenus. Ici, vous l’avez pour jeter un œil, mais si vous ne pouvez pas le faire, ne vous inquiétez pas, juste en dessous, nous détaillerons tous ses détails.

Ajuster et améliorer l’expérience de jeu

La principale nouveauté ajoutée pour la troisième saison de Dragon Ball FighterZ est la possibilité de sélectionner l’attaque que nos personnages de soutien effectueront, ou des assistants Z, afin que nous puissions créer de nouvelles stratégies pour enchaîner plus de coups dans le feu du combat. Le prochain nouveau mécanicien se compose de une nouvelle limite de coupure (Limit Breaking Power), qui, contrairement à l’actuel, est automatiquement activé dès que nous sommes avec un seul des personnages de notre équipe debout et cela augmente considérablement sa force, dans le but de faciliter les combats qui nous mettent contre les cordes. Bien sûr, tout cela, nous devons nous entraîner avant de le maîtriser, et c’est pourquoi Dragon Ball FighterZ aura un mode missions, appelé Champ de formation, où pratiquer dans le dojo comment maîtriser différentes techniques puis se tester dans différents tournois.

Que pensez-vous des nouvelles que la troisième saison de Dragon Ball FighterZ apportera? Mais attention, que la chose ne s’arrête pas là, cette mise à jour apporte une multitude d’ajustements pour équilibrer le modèle, que vous pouvez consulter ici. De plus, si vous n’avez toujours pas les passes de saison du titre, sachez que vous pouvez essayer gratuitement du 28 février au 1er mars à Broly (DBZ), Janemba et Cooler. À plus!

