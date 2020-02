Nouveau trailer pour la troisième saison de Castlevania sur Netflix!

Après avoir attendu un peu plus d’un an, la semaine dernière Netflix a finalement révélé la date de sortie prévue pour la troisième saison de Castlevania. Nous avons moins d’un mois pour en profiter, et en cadeau de Saint Valentin, la plateforme de streaming a décidé de lancer un nouvel aperçu de cette troisième partie que vous pouvez voir ici.

Cette nouvelle saison sera dirigée par Samuel Deats, qui a précédemment travaillé dans le département d’animation de Final Fantasy XV. En revanche, le script sera écrit par Warren Ellis, qui sera également producteur exécutif. Cette bande-annonce ne nous permet pas de savoir exactement ce que nous pouvons attendre de cette troisième partie, car la fin de la deuxième saison nous a laissé de nombreuses questions et de nombreux chemins à explorer.

Comme pour les deux dernières saisons, cette nouvelle partie sera basée sur Castlevania III: Dracula’s Curse, un jeu vidéo de 1989 qui met en vedette Trevor Belmont, en mission de chasse Dracula

La troisième saison de Castlevania fera ses débuts dans Netflix 5 mars.

Source: Netflix

.