Nouveaux détails de gameplay pour Animal Crossing: un nouvel horizon émerge de PAX East 2020

PAX East 2020 bat son plein et l’événement nous a donné une généreuse portion de Animal Crossing: New Horizons informations grâce au fait qu’une démo jouable est disponible sur le salon.

Nos amis de US Gamer ont rassemblé quelques informations sur la version PAX East du jeu et ont rapporté les nouveaux détails de gameplay suivants:

La boutique Kicks the Shunk a de nouveaux articles

Kicks the Skunk vend désormais des sacs et autres accessoires, ainsi que des chaussures. Grâce à une photo hors écran prise à PAX East et partagée sur Reddit par l’utilisateur Sparr126da, nous pouvons voir que Kicks colporte des articles comme des sacs de messager, des sacs à dos, des sacs à main, des leggings d’aérobic, etc.

Vous pouvez pêcher de nouveaux animaux, y compris une tortue serpentine

Vous pouvez basculer la caméra pour qu’elle ressemble davantage à la version GameCube (merci, GameXplain)

C’est l’une des choses les plus cool que les gens aient trouvées dans la démo. En cliquant sur le stick analogique droit, vous pouvez obtenir une vue descendante de l’action plus extrême, un peu comme elle était dans la version GameCube du jeu. La partie intéressante de la vidéo ci-dessous se produit à la marque des 6 minutes.

Votre coque de téléphone peut être personnalisée

Il semble que vous puissiez acheter une nouvelle coque pour votre téléphone, ce qui devrait être intéressant!

Vous pouvez placer des tapis de bienvenue près de votre porte d’entrée

Faites en sorte que tout le monde se sente le bienvenu avec ces tapis attrayants.

La peinture faciale et le sexe sont de nouvelles options de personnalisation

Les bouteilles de messages font un retour et vous pouvez y attacher des articles

Plus de photos Animal Crossing: New Horizons. On dirait que vous pouvez trouver des messages dans une bouteille qui ont D.I.Y. Recettes en eux! Aussi, bonus PAX East Minimap. pic.twitter.com/O0nbpYIdXB— Risa Hunt 🔜 PAX East (@Pelikuni) 27 février 2020

Blathers nécessite au moins 15 articles avant qu’il n’ouvre officiellement le musée de l’île

Vous ne regarderez pas une pièce presque vide, au moins …

Nous fournirons plus d’informations à ce message au fur et à mesure.

