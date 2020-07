Nouveaux détails sur le personnage de Cyberpunk 2077 révélés

De nouveaux détails sur le personnage de Cyberpunk 2077 sont apparus en ligne décrivant Evelyn Parker récemment révélée.

Evelyn Parker a été dévoilée à l’origine dans le cadre de l’événement Night City Wire, où V la rencontre avant le braquage montré dans la bande-annonce du prologue. Avec l’aide de Judy Alvarez – qui a un tatouage Radiohead exceptionnellement cool – V est capable de revivre ses souvenirs via Braindance.

Bien que nous n’ayons pas obtenu beaucoup d’autres informations de la bande-annonce du prologue, de nouveaux détails sur Evelyn ont récemment été publiés par la page Twitter officielle de Cyberpunk 2077. Découvrez-le ci-dessous.

L’intelligence et l’ambition d’Evelyn Parker la poussent à exiger davantage de la vie. Son objectif de devenir une actrice professionnelle et sa tête rationnelle pour le biz l’ont amenée à un emploi à la Doll House, mais ce tremplin dans sa carrière est rapidement devenu quelque chose de beaucoup plus permanent. pic.twitter.com/CjGgSWU68A – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 6 juillet 2020

« L’intelligence et l’ambition d’Evelyn Parker la poussent à exiger davantage de la vie », lit le tweet. « Son objectif de devenir une actrice professionnelle, et sa tête rationnelle pour le biz, l’ont amenée à un emploi à la maison de poupée, mais ce tremplin dans sa carrière est rapidement devenu quelque chose de beaucoup plus permanent. »

La page Cyberpunk 2077 a rapidement suivi cela avec un autre tweet, indiquant qu’Evelyn leur rappel Mia de Pulp Fiction, joué par Uma Thurman.

Si vous n’avez pas encore rencontré Evelyn ou Judy, assurez-vous de consulter la bande-annonce officielle du prologue Cyberpunk 2077. Bien que cela ne soit qu’une brève introduction au jeu, un fan a récemment dressé une liste de toutes les façons dont la mission de prologue peut se dérouler, qui témoigne de la façon dont même dans les 25 premières minutes du jeu, vous êtes libre de continuer comme bon vous semble.

Nous avons également appris d’autres détails intéressants sur Cyberpunk 2077. Par exemple, vous pouvez supposément jouer sur Cyberpunk 2077 comme s’il s’agissait d’un jeu GTA, mais vous vous retrouverez probablement en difficulté. De plus, vous pouvez caresser le chat dans Cyberpunk 2077.

Avant de partir, assurez-vous de consulter notre interview avec le scénariste principal Tomasz Marchewka et jetez un coup d’œil à notre article sur les raisons pour lesquelles Cyberpunk 2077 est passé des origines du chemin de vie à des histoires à choix multiples.

Cyberpunk 2077 devrait être lancé le 19 novembre 2020 pour PC, PS4, Xbox One et Google Stadia.