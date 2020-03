Nouveaux horizons en jouant à Pocket Camp

Nous vous expliquons étape par étape comment utiliser les récompenses que New Horizons offre à tous les joueurs du titre mobile Animal Crossing.

Comme promis par Animal Crossing: New Horizons Direct, le nouveau jeu pour Nintendo Switch et le jeu mobile, Animal Crossing: Pocket Camp, ont des collaborations. Le jeu mobile accueille un événement spécial où les joueurs peuvent obtenir des objets de l’île déserte que Nook Inc. vous emmène, tandis que les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons pourront accéder à unDLC exclusifqui propose des objetsPocket Camp commémoratif.

La bonne nouvelle est que ce DLC spécial pour New Horizonsn’exige pas que les joueurs accomplissent des objectifs spéciauxdans le jeu mobile, ils ne devraienttéléchargez-le et connectez-le à votre compte Nintendoafin d’accéder à cet avantage.

Ci-dessous, nous présentons leétapesque vous devez suivre pour le racheter.

1. Entrez Animal Crossing: Pocket Camp puis votremenu principal.

2. Dans le menu principal, allez à la sectionMyNintendo(vous devez auparavant associer le jeu mobile à votre compte Nintendo)

3. Sur la page MyNintendo qui s’ouvre, vous trouverez une récompense gratuite appeléeCommande spéciale pour Animal Crossing: New Horizons.

4. En échangeant la récompense, vous recevrez uncode à utiliser dans le Nintendo eShopde Nintendo Switch.

5. Depuis votre Switch, visitez leeShoppuis à la section suréchanger des codespour échanger celui que vous avez reçu.

6. Entrez Animal Crossing: New Horizons et allez-ybayeroqui est dans lebureau de gestion de tente / quartier.

7. Dans la sectionTeleNookvous trouverez un nouvel onglet appeléArticles distribuésoù vous pouvez acheter avec de l’argent du jeu différentes récompenses faisant allusion à Animal Crossing: Pocket Camp.

