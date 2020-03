Nouveaux jeux de mars 2020 et combien de temps ils seront disponibles – HITC

Square Enix

PS Now reçoit un tas de nouveaux jeux pour mars 2020, et certains d’entre eux ne seront disponibles que pendant une période de temps.

Il y a beaucoup de grands jeux qui sortent sur la PlayStation 4 ce mois-ci, y compris DOOM Eternal et Persona 5 Royal, mais – pour vous assurer de ne jamais éteindre votre console – Sony ajoute également de fantastiques nouveaux jeux à son service d’abonnement, PS Now, pour Mars 2020. Vous trouverez ici le nouvel assortiment de jeux ajoutés et la durée de disponibilité de certains d’entre eux.

Sony organise actuellement un événement communautaire qui vous permet de télécharger des avatars gratuits et un thème uniquement pour jouer à un tas de jeux et gagner des trophées. Si vous souhaitez aider la communauté, vous pouvez facilement le faire en jouant et en remportant des trophées pour certains des nouveaux ajouts ajoutés à PS Now en mars 2020.

Et il y a d’excellents jeux auxquels vous voudrez certainement jouer si vous ne l’avez pas déjà fait.

Quels sont les nouveaux jeux PS Now de mars 2020?

Les nouveaux jeux PS Now de mars 2020 incluent Shadow Of The Tomb Raider, Control, Wolfenstein 2: The New Colossus et les titres suivants (via le blog PlayStation officiel):

Dead or Alive 5 Last Round

Nascar Heat 3

Nuits d’Azure

Nuits d’Azure 2: épouse de la nouvelle lune

Romance des Trois Royaumes 13

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Shadow Of The Tomb Raider et Control sont sans doute les deux plus gros ajouts aux côtés de Wolfenstein, mais ils ne seront disponibles en téléchargement et en streaming que jusqu’au 31 août.

Nous savons qu’il y a une tonne de jeux massifs qui sortent d’ici à août, tels que Persona 5 Royal, Resident Evil 3, Final Fantasy VII et The Last Of Us Part 2, mais vous ne vous rendriez pas service si vous ne le faisiez pas trouver le temps de jouer à travers Shadow Of The Tomb Raider et Control.

Le contrôle est une expérience unique qui était à juste titre un candidat au titre de jeu de l’année pour 2019, tandis que Shadow Of The Tomb Raider est le meilleur de la plus récente trilogie de Lara Croft grâce à l’accent mis sur les puzzles, la survie et la furtivité.

Si vous ne disposez pas déjà d’un abonnement PlayStation Now, les frais sont les suivants:

£ 8.99 – Un mois

£ 22.99 – Trois mois

£ 49.99 – 12 mois

Si vous n’avez jamais eu d’abonnement PS Now auparavant, vous pouvez profiter d’un essai de sept jours pour le coût de nada.

