Nouveaux jeux Xbox Game Pass maintenant disponibles sur Xbox One

La dernière vague de jeux pour Xbox Game Pass propose d’excellents choix, car Microsoft continue de distribuer de nouveaux jeux aux abonnés. Certains des jeux de janvier 2020 pour les utilisateurs de Xbox One sont disponibles dès maintenant avec quelques autres à venir à la fin du mois. Cela fait suite à une annonce récente de l’arrivée de nouveaux jeux PC Xbox Game Pass sur le service. Comme toujours, les gammes de jeux Xbox One et PC sont accessibles avec des abonnements distincts ou un abonnement combiné “Ultimate”.

Le major Nelson de Microsoft a fourni la liste des nouveaux jeux pour ce mois-ci, la version console du service obtenant A Plague Tale: Innocence and Indivisible le 23 janvier, suivie de Sea Salt et Fishing Sim World: Pro Tour le 30 janvier.[[Mise à jour: A Plague Tale et Indivisible sont désormais disponibles en téléchargement pour les abonnés Xbox Game Pass.]

A Plague Tale n’est pas une surprise car il vient d’être annoncé pour le service PC, car les jeux multiplateformes viennent souvent dans les deux versions de Game Pass. Pourtant, c’est un régal à voir étant donné que c’était l’un des choix de GameSpot pour les meilleurs jeux de 2019. Indivisible est un autre nouveau jeu de 2019; il a reçu un accueil chaleureux, en particulier pour son style artistique, son système de combat créatif et sa représentation de la culture d’Asie du Sud-Est. Sea Salt est un jeu d’action-stratégie dans lequel vous incarnez un dieu aîné punissant l’humanité de vous avoir défié. Fishing Sim World est exactement ce qu’il dit sur l’étain – une simulation détaillée de la façon préférée de tout le monde de faire du sport pendant la sieste.

En plus de A Plague Tale, la version PC de Game Pass a également récemment annoncé Children of Morta and Gris. Un certain nombre de jeux se préparent à sortir de l’abonnement prochainement, notamment Middle-earth: Shadow of Mordor, Resident Evil 4, Saint’s Row the Third, The Division et Tomb Raider: Definitive Edition.

Xbox Game Pass est un service d’abonnement à volonté, offrant une bibliothèque d’environ 100 jeux. Les bibliothèques Xbox One et PC sont légèrement différentes, et vous pouvez vous abonner à l’une ou l’autre individuellement pour 10 $ par mois. Game Pass Ultimate combine les deux, et comprend également un abonnement à Xbox Live Gold, pour 15 $ par mois. Consultez certaines de nos recommandations si vous ne faites que commencer.

Xbox Game Pass pour Xbox One

A Plague Tale: Innocence – 23 janvier Indivisible – 23 janvier Salt Sea – 30 janvier Fishing Sim World: Pro Tour – 30 janvier

Quitter Xbox Game Pass bientôt

Terre du Milieu: Shadow of MordorResident Evil 4Saint’s Row the ThirdThe DivisionTomb Raider: Definitive Edition

