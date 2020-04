Nouveaux ordinateurs portables de jeu haut de gamme révélés par MSI

MSI a dévoilé sa prochaine gamme d’ordinateurs portables de jeu, qui sont tous équipés de processeurs Intel Core de 10e génération et de cartes graphiques Nvidia RTX Super. Les nouveaux ordinateurs portables incluent le GS66 Stealth, le GE66 Raider et Creator 17. La société déclare que ces ordinateurs portables ont été conçus pour les joueurs et les créateurs de contenu, avec des spécifications qui peuvent facilement gérer des tâches telles que les jeux et le rendu de vidéos de haute qualité.

Le GS66 Stealth est maintenant disponible en pré-commande, tandis que les ordinateurs portables GE66 Raider et Creator 17 seront lancés en ligne le 15 avril. Chaque ordinateur portable est livré avec un écran TN avec la possibilité de passer à un panneau de niveau IPS, qui fournit des de meilleures couleurs.

Ordinateur portable de jeu GS66 Stealth

À partir de 1599 $; Disponible en pré-commande maintenant

Le GS66 Stealth a un look discret avec un châssis entièrement noir, ce qui le rend plus discret que la plupart des ordinateurs portables de jeu. Il peut se vanter d’un processeur i9-10980HK avec une carte graphique RTX Super. Quelles que soient les spécifications que vous choisissez, vous obtiendrez un écran de 15,6 pouces, 1080p avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. L’appariement d’un i9-10980HK avec un RTX 2080 Super devrait produire des résultats impressionnants sur cet écran de 300 Hz. Il est également livré avec deux emplacements SSD NVMe et un clavier de jeu éclairé par touche RVB par SteelSeries ainsi qu’un système de refroidissement Cooler Boost Trinity + et une batterie de 99,9 Wh.

Ordinateur portable de jeu GE66 Raider

À partir de 1799 $ le 15 avril

Le GE66 Raider ressemble plus à un ordinateur portable de jeu que le GS66 Stealth, bien qu’il ne se distingue pas comme particulièrement criard. Il présente également la même gamme de spécifications que le GS66 Stealth, y compris jusqu’à un processeur i9-10980HK et RTX 2080 Super ainsi qu’un écran 1080p de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. Tout est pris en charge par la même batterie 99,9 Wh et le même clavier éclairé par RVB. Il dispose également d’un écran lumineux RVB à l’avant de la base de l’ordinateur portable.

Ordinateur portable de jeu Creator 17

Commence à 1799 $ le 15 avril

L’ordinateur portable Creator 17 de MSI est plus axé sur le fait d’être un excellent poste de travail pour les éditeurs et producteurs vidéo – bien qu’il soit également capable de jouer. Vous pouvez le coupler avec un processeur i7-10875H et une carte graphique de la série RTX Super. Il dispose d’un écran 4K de 17,3 pouces éclairé par MiniLED et compatible HDR 1000. Il est également livré avec un clavier rétro-éclairé blanc.