Nouveaux personnages d’images Horizons 250 et pack Switch

Au cas où vous n’en auriez pas conscience … Animal Crossing: New Horizons sort le mois prochain! Et vous pouvez supposer que le moment est venu où Nintendo va nous bombarder de captures d’écran, de vidéos, de bandes-annonces et d’informations de toutes sortes, de sorte que nous le voulons encore plus … encore plus!? C’est parfaitement possible!

Pour ouvrir la bouche, la société a publié une énorme quantité d’œuvres d’art, Plus de 250!, Des voisins et des personnages dévoués, dans lesquels vous verrez sûrement à la fois de nouveaux visages et de vieilles connaissances. Dans cette vidéo que nous laissons ci-dessous, vous pouvez les voir tous, à côté du nom qu’ils recevront dans la version anglo-saxonne (cela dépend de la langue localisée, ils changent), ainsi que de leur espèce et de leur caractère.

Regardons de plus près le passage spécial pour animaux de Nintendo Switch: New Horizons

Mais que dis-tu? Vous n’avez toujours pas de Nintendo Switch! Si vous êtes pour cette nouvelle, c’est que vous songez sérieusement à lui faire vivre une nouvelle vie sur l’île déserte d’Animal Crossing: New Horizons, donc la nouvelle console dédiée à ce titre attendu peut être une très bonne idée pour vous. De plus, en Europe comprendra le jeu vidéo au format numérique en standard, il voyagera donc toujours dans la mémoire de votre console. Si vous êtes intéressé par cette console, vous aimeriez savoir que Nintendo a mis à jour sa base de données d’images avec une grande qualité qui valent le détour.

Si vous êtes fan d’Animal Crossing, cela ne vaut que le dock spécialement dédié à New Horizons …

… mais nous ne nierons pas que le Joy-Con, blanc mat dans le dos, comme son accessoire de ceinture, a plus d’un loquitoenamora @ s.

Enfin, si vous avez déjà la console, que ce soit une Nintendo Switch «normale», comme le modèle «Lite», vous pouvez toujours utiliser les housses dédiées à Animal Crossing: New Horizons, qui bien qu’elles soient assez simples, il y a aussi leur charme Fondamentalement Ce qui différencie un modèle de l’autre, c’est juste la taille.

Source: documents officiels de Nintendo

