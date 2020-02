Nouveaux véhicules et doubles récompenses dans GTA Online

Nouvelle semaine, nouveaux défis, défis et récompenses GTA Online Ici, nous expliquons tout ce qui vous attend au cours des sept prochains jours dans ce multijoueur massif de Jeux Rockstar

Commencer avec les jeux en mode La survie, où vous pouvez profiter de doubles récompenses. Mais si vous préférez générer de l’argent d’une autre manière, alors vous serez heureux de savoir que vous pouvez également obtenir jusqu’à deux fois plus GTA $ et RP dans les missions de vente de marchandises spéciales, ainsi que dans les travaux et défis VIP à travers l’application SecuroServ de votre iFruit.

Pour les collectionneurs de voitures, cette semaine la nouvelle est arrivée Blista Kanjo. Cette icône japonaise très performante a vécu son âge d’or dans les années 90. Aujourd’hui, il mérite toute l’attention et toutes les modifications que vous pouvez lui offrir. Trouvez-le disponible sur Southern San Andreas Super Autos. Accompagnant ce nouveau véhicule, une nouvelle chemise arrive également Dinka que vous pouvez obtenir gratuitement en jouant simplement cette semaine.

En parlant de voitures, dans le cadre de la rotation hebdomadaire de la roulette Le Diamond Resort & Casino vous pouvez gagner le jeûne Progeny PR4 et ramenez-le à la maison pour le montrer à vos amis.

Et enfin, voici une liste de toutes les réductions disponibles cette semaine:

Propriétés:

Bureaux exécutifs, accessoires et améliorations: 40% de réduction.

Garages, compléments et rénovations de bureaux exécutifs: 40% de réduction.

Compléments et améliorations pour les magasins de marchandises spéciales: 35% de réduction.

Garages: 35% de réduction.

Sièges de club moto, accessoires et améliorations: 40% de réduction.

Véhicules:

Pegassi Zentorno: 40% de réduction.

Pegassi Oppressor: 40% de réduction.

HVY Insurgent: 35% de réduction.

TM-02 Khanjali: 35% de réduction.

Kuruma blindé: 35% de réduction.

B-11 Strikeforce: 35% de réduction.

Tous les yachts: 40% de réduction.

Buckingham Luxor: 40% de réduction.

Buckingham Luxor Deluxe: 40% de réduction.

Grotti X80 Proto: 40% de réduction.

Cheval Taipan: 40% de réduction.

Armes et munitions:

Munitions: 35% de réduction.

Fusils de chasse: 40% de réduction.

Armes lourdes: 40% de réduction.

Lancer d’armes: 40% de réduction.

.