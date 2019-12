Nouveaux vêtements exclusifs pour les membres nord-américains de My Nintendo disponibles dès maintenant

Publié le 23 décembre 2019 par Elias dans General Nintendo

Les membres de My Nintendo peuvent désormais se rendre sur le Nintendo Store pour acheter des vêtements exclusifs aux designs inspirés de Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening et The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ces articles sont disponibles dans une gamme de tailles de Extra Small à 3XL. Vous pouvez jeter un œil à tous les articles exclusifs proposés dans la boutique de la boutique My Nintendo.

