Nouvel accord entre CD Projekt Red et Witcher Author pour autoriser plus de jeux

Geralt pourrait revenir en raison d'un nouvel accord entre CD Projekt Red et l'auteur de The Witcher (Crédit: CD Projekt Red)

CD Projekt Red et sa société mère, CD Projekt, ont annoncé sur son site Internet que la société avait conclu un nouvel accord avec Andrzej Sapkowski, l'auteur polonais à l'origine de la création des livres Witcher. L'objectif est de «solidifier davantage leur relation». Maintenant, avec un nouvel accord entre le studio et l'écrivain, la possibilité de plus de jeux dans l'univers fantastique peut se produire, comme avoir Witcher 4.

"Nous avons toujours admiré les travaux de M. Andrzej Sapkowski – une grande inspiration pour l'équipe ici chez CD PROJEKT RED", a déclaré Adam Kiciński, président et PDG conjoint, CD PROJEKT. «Je crois qu'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans notre relation continue.»

Maintenant, des plans peuvent être faits au-delà des jeux vidéo. CD Projekt dispose désormais de nouveaux droits pour développer des romans graphiques, des jeux de table, de la marchandise et bien sûr des jeux vidéo. Rien de tout cela n'est unique à l'auteur, car d'autres formes de médias ont pris un coup à l'IP comme la dernière série Netflix avec Henry Cavill (Man of Steel).

En 2018, Sapkowski a demandé une compensation de 16 millions de dollars en raison du succès des jeux qui, à la fin de 2017, la trilogie avait vendu plus de 33 millions d'exemplaires. Il a fait valoir que l'accord initial était pour le premier titre, et toutes les suites plus le DLC devraient signifier qu'il voit 6% des bénéfices. Au début des années 2000, CD Projekt Red aurait pu conclure un accord selon lequel l'auteur recevrait un pourcentage des revenus des jeux, mais il a opté pour un paiement unique car il ne pensait pas que les jeux atteindraient un haut niveau de succès. . À partir de cette année, le studio lui a versé un montant inconnu, probablement moins que les 16 millions de dollars.

Le matériel source a eu un culte en Pologne et dans toute l'Europe de l'Est. Les jeux ont connu un succès rapide, mais le troisième opus qui a clôturé la trilogie est devenu un phénomène, devenant le jeu de l'année dans de nombreuses publications comme IGN et Gamespot. À l'époque, il a remporté plus de prix GOTY que toute autre chose dans l'industrie, le précédent détenteur de cette réalisation étant The Last of Us.

Êtes-vous excité pour plus de jeux Witcher? Ou, voulez-vous que le développeur travaille sur de nouveaux projets comme Cyberpunk 2077? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.

Assurez-vous de consulter notre chaîne YouTube pour tout ce qui concerne le rapport de jeu quotidien. Si vous souhaitez nous contacter, envoyez un e-mail (protégé par e-mail)

PLUS: Respawn Entertainment embauche pour un nouveau projet

PLUS: Les dates internationales 2020 annoncées par Valve