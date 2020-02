Nouvel avancement de Persona 5: Scramble nous montre son système de combat

Par Rodolfo León

02/05/2020

Pour une raison mystérieuse, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers Il n’obtient pas l’attention qu’il mérite. En dépit d’être annoncé comme une suite directe de Personne 5, l’intérêt pour ce titre ne semble pas très élevé. Nous pourrions voir une augmentation plus importante lorsque Persona 5 Royal fera ses débuts le mois suivant et Scramble Recevez un peu plus de couverture.

Si vous n’êtes toujours pas sûr de ce prochain jeu d’action, nous vous recommandons de regarder la bande-annonce suivante. En un peu moins de quatre minutes, cette avance explique bien tout ce que le titre a à offrir, même s’il est en japonais.

