Nouvel événement axé sur la couleur noire

Les événements des Spirit Boards of Super Smash Bros.Ultimate Ils sont, sans aucun doute, l’un des outils gratuits qui, avec sa composante en ligne et compétitive, gardent le célèbre titre de la saga à jour et rendent les autres joueurs moins actifs et jouent au retour quotidien pour profiter des avantages et des gains Ils sont offerts les jours qui ont lieu. Parfois, en plus, ils sont chargés de nouveaux esprits, qui élargissent encore la collection de personnages de jeux vidéo. A cette occasion, un événement très spécial arrive, qui a aussi sa propre évolution: on parle de Lotus, appartenant à Warframe Free To Play, également disponible sur Nintendo Switch.

Super Smash Bros.Ultimate est teint en noir

Mais de quoi parle cet événement Qu’est-ce qui n’apporte ni plus ni moins à Lotus? Eh bien, dans le caractères noirs. Tous ceux de tons sombres, y compris comment pourrait-il en être autrement ceux de Game & Watch, Zekrom ou Darkrai de Pokémon, ou Bill Bala de la saga de Super mario, sera disponible à partir du prochain 28 février, avec une durée de 5 jours afin que nous ayons beaucoup de temps pour obtenir tout cet intérêt ou nous manquer. Jusqu’à présent, aucun bonus supplémentaire n’a été annoncé pour accompagner cet événement, mais un nouvel esprit comme Lotus vaut déjà la peine de revenir à Super Smash Bros.Ultimate et d’élargir notre collection.

Dans l’événement Super #SmashBrosUltimate de 5 jours, “Take the color black”, qui débute le 28 février au tableau, un groupe d’esprits veut imposer la couleur noir! Et, seulement lors de cet événement, un nouvel esprit apparaîtra qui peut évoluer: Lotus, de Warframe. pic.twitter.com/HIpwbAnC5E

– Nintendo Spain (@NintendoES) 26 février 2020

Voir aussi

Et toi? Êtes-vous prêt à affronter les ténèbres?

Source

Connexes