Nouvel événement Overwatch: Mardi Gras Challenge

Les joueurs ont jusqu’au 9 mars pour gagner le skin légendaire Ashe Mardi Gras, ainsi que des sprays exclusifs et des icônes de joueurs.

Mardi Gras arrive sur Overwatch! Pour célébrer le jour des fêtes, Ashe et son fidèle majordome B.O.B obtiennent une nouvelle peau légendaire. Ils s’habillent pour l’occasion en vert, violet et blanc, avec des masques et des chapeaux fantaisie. Leur tenue comprend également des détails dorés et des vestes avec «Mardi Gras» dans le dos.

De la perle à la perle brillante.

Laissez le bon temps rouler dans le défi Mardi Gras d’Ashe et gagnez des récompenses uniques, y compris Mardi Gras Ashe (Epic), maintenant jusqu’au 9 mars.

🎉: https://t.co/7ArI0nKzZh pic.twitter.com/1abLroGAqB

– Overwatch (@PlayOverwatch) 25 février 2020

Comme pour les défis hebdomadaires précédents, vous pouvez débloquer le skin légendaire du Mardi Gras d’Ashe en remportant des parties en Quick Play, Competitive Play et Arcade. Les récompenses sont basées sur vos gains totaux:

3 victoires: Mardi Gras Ashe et B.O.B. player icons6 victoires: Gold Mask Spray9 victoires: Epic Mardi Gras Ashe Skin

Vous pouvez également gagner des récompenses en regardant vos streamers Overwatch préférés. Pour pouvoir recevoir des drops, vous devez associer votre compte Battle.net à votre compte Twitch. Une fois que tout est configuré, vous recevrez des pulvérisations pour toutes les deux heures regardées, jusqu’à un total de six heures.

Alors que Blizzard fait la promotion de certains streamers, vous pouvez gagner ces récompenses en regardant quiconque joue à Overwatch sur Twitch.

L’événement est en direct jusqu’au 9 mars 2020.