Nouvelle extension Twitch Live Tracker pour League Of Legends

Kayn, Lux et Ekko (Image: Riot Games)

Plus tôt cette semaine, Twitch a dévoilé une nouvelle extension de suivi en direct pour League of Legends sur son propre blog de mise à jour. Cela fait partie de la League Week – une célébration sur la plate-forme de streaming pour le très populaire MOBA de Riot Games.

Il a été conçu en veillant à ce que le streamer et le spectateur puissent tirer le meilleur parti de l’interaction en temps réel. L’extension du tracker en direct comporte de nombreuses fonctionnalités qui devraient améliorer l’expérience de visionnement des streamers de League of Legends. Cela inclut l’accès au récapitulatif de la construction, à l’historique des matchs, au tableau de bord et aux statistiques de l’invocateur tout au long du jeu – mise à jour au fur et à mesure que chaque jeu se déroule.

Dans le résumé de la construction, les téléspectateurs pourront voir comment le streamer a amélioré son champion tout au long du match. Cela comprend la construction d’objets pendant le match, ainsi que les runes et les sorts choisis avant le match. Le résumé du match n’est que cela – un onglet qui détaille le match précédent.

Le plus intéressant, cependant, est que cela donne accès aux cinq jeux précédents. Par conséquent, un spectateur peut comparer la façon dont le streamer a mis en œuvre ses stratégies sur une série de matchs. Le tableau de bord permet simplement aux téléspectateurs de voir une copie du tableau de bord dans le jeu. Enfin, le résumé de l’invocateur permet aux téléspectateurs d’avoir un aperçu des joueurs dans le hall du streamer – y compris les taux de victoire pour la saison en cours.

Pour un jeu gratuit, League of Legends est certainement complexe. Souvent, la vaste gamme d’options peut être écrasante. Ainsi, cette nouvelle extension pourrait être vitale pour aider les joueurs à mieux comprendre le jeu. Donner le raisonnement derrière les compositions d’objets et les compositions d’équipe, ou souligner comment les différents champions peuvent bien fonctionner ensemble. À tout le moins, la nouvelle extension de suivi en direct devrait aider les streamers à communiquer plus clairement leurs réflexions sur leurs stratégies.

Comme toujours, pourquoi ne pas vérifier et vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

PLUS: Les Warlords de New York de Division 2 sont désormais disponibles en précommande sur PS4

PLUS: Pokémon Home 1,8 million de dollars brut en une semaine