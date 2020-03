Nouvelle info Cyberpunk 2077, rencontrez les Tyger Claws

Alors que nous nous rapprochons du lancement, de nouvelles informations sur Cyberpunk 2077 ont commencé à apparaître partout sur Internet. Beaucoup d’entre elles ne sont que de la spéculation mais, parfois, quelque chose d’un peu plus concret apparaît.

CD Projekt Red est resté assez discret sur le sujet, ce qui rend la légitimité des nouvelles informations Cyberpunk 2077 difficile à évaluer. Cependant, une récente vidéo YouTube publiée par Madqueen Show présente l’un des nombreux gangs qui parcourent Night City: les Tyger Claws (appelés Tyger’s Claw dans le RPG de table de Mike Pondsmith, mais apparemment renommés pour l’adaptation du CDPR). Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous.

«Les Tyger Claws sont un gang de rappel japonais à Night City, installé dans le quartier de Westbrook, également connu sous le nom de« Japantown », la partie de la ville où les gens vont quand ils recherchent des sensations fortes», indique la description de la vidéo. “Comme ils sont les protecteurs de la communauté japonaise dans son ensemble, on pense qu’ils sont soutenus par l’une des mégacorporations les plus puissantes de Cyberpunk 2077: Arasaka.” Apparemment, les Tyger Claws évitent les cyber-armes de haute technologie pour un style de combat plus traditionnel: les arts martiaux.

Il existe deux principaux éléments de preuve à l’appui des informations contenues dans la vidéo. Tout d’abord, un artiste qui s’appelle «Death Burger» a publié une collection de concepts sur lesquels il a apparemment travaillé pour le Steelbook officiel Cyberpunk 2077. Il est apparu sur ArtStation il y a quelques mois et se compose de quatre œuvres différentes, chacune représentant l’un des gangs criminels notoires de Night City: Tyger Claws, Valentinos, Maelstrom et Voodoo Boys.

Ce qui le légitime davantage, c’est la présence d’une affiche de Tyger Claws actuellement répertoriée dans la boutique officielle de CD Projekt Red. «Chevauchant du cœur de Japantown dans un flou psychédélique, les Tyger Claws sont déterminés à jalonner leur revendication vers un nouveau territoire», indique la description. “La rumeur veut qu’ils ont déjà choisi l’endroit parfait sur vos murs.”

Si vous voulez en savoir plus sur les Griffes Tyger, regardez la vidéo intégrée ci-dessus. Si vous êtes curieux de connaître d’autres anecdotes sur Cyberpunky, consultez la récente révélation sur la carte Cyberpunk 2077 ou explorez les nouvelles informations sur Cyberpunk 2077 que Grimes a déversées sur son personnage.

Cyberpunk 2077 sera lancé sur Xbox One, PS4, PC et Google Stadia le 17 septembre 2020. Découvrez notre introduction complète à Cyberpunk 2077 si vous voulez vous mettre à niveau. Si vous vous ennuyez et envisagez un retour dans les rues moyennes de Novigrad en attendant, consultez notre liste des meilleurs mods de Witcher 3.

