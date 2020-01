Nouvelle interview avec ses développeurs

Au cours du dernier mois de décembre 2019, il a été confirmé que les joueurs de Nintendo Switch pouvaient jouer en 2020 sur Histoire sportive, une nouvelle suite sportive RPG à Golf Story, mais ils devront attendre jusqu’au milieu de l’année. Ainsi, dans la première bande-annonce de ce nouvel épisode qui a été diffusé, nous pouvions déjà voir bon nombre des améliorations qu’il incorporera par rapport au premier titre, et maintenant ses développeurs ont accordé une nouvelle interview au portail anglophone Nintendo Tout dans lequel ils parlent de plusieurs de ces caractéristiques.

Les créateurs de Sports Story parlent des caractéristiques du nouvel épisode et de quelques autres éléments dans la dernière interview qu’ils ont accordée

Andrew Newey de Jeux de barre latérale«, Est l’une des personnes chargées de développer Sports Histoire pour Nintendo Switch, un nouvel opus dans lequel le genre RPG et le genre sportif se combinent de manière très ludique, grâce au développement des différentes compétitions, mais aussi grâce aux dialogues de leurs personnages. Ainsi, comme l’explique Newey, le l’intention de créer cette suite cela vient du fait qu’ils avaient beaucoup d’idées en tête qu’ils ne pouvaient pas laisser dans l’encrier, et maintenant ils ont un an de travail dessus. Contrairement au premier jeu, ils sont maintenant plus de personnes derrière son développement, ils ont donc augmenté le nombre d’animations sportives, mais aussi les environnements et les objets que nous pouvons obtenir (comme dans tout autre RPG). De plus, il souligne également qu’avec Sports Story ils appliquent bon nombre des commentaires que les joueurs Ils ont été réalisés dans Golf Story, comme le fait qu’une mini-carte sur le terrain de golf aurait été d’une grande aide. Il est toujours positif d’écouter les consommateurs!

D’un autre côté, une autre des nouvelles fonctionnalités que nous voyons dans la bande-annonce de révélation est que cette fois le exploration de donjon, et dans cette interview, il a été expliqué que nous devrons utiliser différentes compétences sportives pour progresser à travers elles. Ses créateurs ont voulu créer des scénarios différents de ceux que nous voyons habituellement dans les sports, et ces donjons sont l’une des façons dont ils l’ont fait.

Quant au inclusion de la pêche, Newewy a expliqué qu’il y aura plusieurs espèces de poissons et que nous devrons trouver comment les obtenir, car les conditions seront différentes, telles que l’équipement, la météo, les objets, etc. Nous devrons être très habiles si nous ne voulons pas qu’un seul poisson s’échappe!

Bien sûr, comme dans tout RPG digne de ce nom, cette fois nous devrons aussi se faufiler dans certaines régions parce que les créateurs voulaient développer des caractéristiques plus éloignées du sport.

De plus, il y a aussi de bonnes nouvelles si vous étiez amoureux de GALF dans Golf Story, car il a été confirmé qu’un certain type de «sous-jeu» de ces caractéristiques sera inclus, mais aucun détail n’a encore été donné car ils pensent qu’il vaut mieux que ce soit quelque chose que les gens n’attendent pas. Et il en va de même pour le mode multijoueur, qui sera un peu plus complet que le jeu précédent, mais ils ne veulent pas encore les présenter.

Bien sûr, bien que pour le moment, il a seulement été confirmé que Sports Story arrivera via l’eShop au format numérique, Newey aimerait le voir en physique, comme ce fut le cas avec le premier titre grâce à sa collaboration avec Limited Run Games. Et si vous vous demandez pourquoi cette saga est exclusive à Nintendo Switch, c’est parce que les joueurs de la console hybride du Grand N étaient le meilleur public pour la recevoir. Ce type de jeux s’adapte très bien à cette plateforme!

Enfin, il ne reste plus qu’à dire que pour l’équipe de Sports Story, travailler avec Nintendo a été complexe dans le sens où ils voulaient être des professionnels, mais, selon les mots de Newey, «nous ne le sommes pas, mais jusqu’à présent il semble que nous l’obtenions». Ils voulaient révéler le jeu dans une présentation officielle de Nintendo, ils sont donc très heureux de cette opportunité.

